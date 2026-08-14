Обстріли Сумщини: загинула жінка, п’ятеро людей травмовані

Пошкоджений транспортний засіб внаслідок атаки РФ по Сумській області. Фото: Нацполіція України

Російські війська протягом минулої доби 39 разів обстріляли 28 населених пунктів Сумської області, застосовуючи КАБи, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію, міномети та РСЗВ. Унаслідок атак загинула 63-річна жінка, ще п’ятеро людей отримали травми, також пошкоджені житлові будинки, транспорт, складські приміщення та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомила Національна поліція України, передає Новини.LIVE.

Росія атакувала чотири райони Сумщини

Під вогнем російських військ опинилися Сумський, Шосткинський, Конотопський та Охтирський райони.

Найбільше постраждала Середино-Будська громада. Там унаслідок російського обстрілу загинула 63-річна жінка.

Ще п’ятеро людей отримали травми. Серед постраждалих — три жінки віком 40, 41 та 46 років, а також двоє чоловіків віком 24 та 62 роки. Внаслідок атаки пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.

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У Сумській громаді російські удари пошкодили багатоквартирний будинок, електрощитові та інфраструктуру автозаправної станції.

У Миколаївській громаді пошкоджень зазнали житловий будинок, складське приміщення, транспортні засоби та причепи. Також пошкоджено наземний роботизований комплекс і лінію електропередач.

У Тростянецькій громаді внаслідок обстрілів пошкоджено залізничну техніку та складські приміщення.

Пошкодження цивільної інфраструктури та житлового будинку також зафіксували у Зноб-Новгородській, Ямпільській та Хутір-Михайлівській громадах.

Поліція документує воєнні злочини РФ

Слідчо-оперативні групи поліції продовжують працювати на місцях влучань. Правоохоронці фіксують наслідки російських атак, оглядають пошкоджені об’єкти та збирають докази.

За фактами російських обстрілів слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — щодо воєнних злочинів.

Наслідки атаки РФ по Сумській області. Фото: Нацполіція України

Новини.LIVE писали, що протягом доби 12 серпня, в середу, російські війська 88 разів атакували прикордонні та цивільні об’єкти Сумської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних чоловіків, ще десятеро жителів отримали поранення, а під ударами авіабомб, артилерії, мінометів і дронів опинилися 26 населених пунктів.

Новини.LIVE інформували, що увечері в четвер, 13 серпня, російські війська завдали удару по Запорізькому району Запорізької області. Влучання сталося на дорозі неподалік автомобіля з людьми, внаслідок чого транспорт пошкоджено, а двоє людей, серед яких маленька дитина, отримали травми та потребували допомоги медиків.