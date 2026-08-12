Обстріли Сумщини 12 серпня: росіяни вбили двох мирних жителів

Рятувальники гасять пожежу на місці атаки. Фото: Нацполіція України

За добу російські війська завдали 88 ударів по прикордонній та цивільній інфраструктурі Сумщини, внаслідок чого двоє цивільних чоловіків загинули, а ще десятеро жителів дістали поранення. Росіяни атакували 26 населених пунктів області авіабомбами, артилерією, мінометами та безпілотниками.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

В Сумській області загинули цивільні та пошкоджено приватні будинки

Масовані атаки призвели до трагічних наслідків серед цивільного населення, забравши життя двох людей та завдавши поранень ще десятьом особам. Ворожий обстріл Сумської громади забрав життя 61-річного чоловіка, там же травмувалися п'ятеро місцевих мешканців. Ще один смертельний випадок правоохоронці зафіксували у Великописарівській громаді, де загинув 62-річний житель, а один постраждалий зазнав тілесних ушкоджень.

Наслідки обстрілів. Фото: Нацполіція України

Окрім цього, по одному пораненому виявили на території Середино-Будської, Роменської та Шосткинської громад. У поліції зауважують, що окремі потерпілі зверталися до медичних закладів не одразу, а лише за кілька днів після пережитих ворожих атак.

Знищений обстрілами приватний будинок. Фото: Нацполіція України

Російські снаряди завдали значної матеріальної шкоди цивільній інфраструктурі Сумщини. Вибухами пошкоджено газопровід, територію підприємства та локомотив. Також масштабних руйнувань зазнав 21 приватний будинок та шість автомобілів. Наразі поліцейські ретельно документують кожне влучання окупантів для подальших розслідувань.

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