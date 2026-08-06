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Головна Новини дня На Сумщині троє загиблих від бомбардувань РФ: серед них є дитина

На Сумщині троє загиблих від бомбардувань РФ: серед них є дитина

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 08:43
Обстріли Сумщини 6 серпня: померла 13-річна дитина
Поліцейський документує злочини РФ. Фото: Нацполіція України

Російські війська завдали чергової серії ударів по території Сумської області в ніч проти 6 серпня, внаслідок чого кількість постраждалих сягнула 19 осіб, а троє людей, включаючи дитину, померли в медичних закладах від наслідків попередніх обстрілів.

Таку інформацію надали в пресслужбі Національної поліції України, передає Новини.LIVE.

Росія здійснила масований удар по Сумщині 

За попередньою інформацією правоохоронців, під час цієї атаки травм зазнали 12 людей. Водночас медикам не вдалося врятувати трьох мешканців регіону, які перебували у важкому стані після попередніх ворожих атак. У лікарні померла 13-річна дівчина, яка зазнала тяжких травм ще 22 червня, коли російський безпілотник влучив у житловий будинок на території Зноб-Новгородської громади. Окрім дитини, у медичних закладах від отриманих раніше поранень померли двоє дорослих із Путивльської та Краснопільської громад.

Обстріли Сумської області
Знищена будівля вибуховою хвилею на Сумщині. Фото: Нацполіція України

Окрім авіабомбування, ворог активно застосовував дрони для атак на цивільний транспорт. Через влучання безпілотників по автомобілях та інші обстріли поранення та травми різного ступеня тяжкості отримали люди на території Степанівської, Глухівської, Буринської та Путивльської громад. Загальна кількість постраждалих від ворожих дій у регіоні сягнула 19 осіб.

Суми фото наслідків обстрілів
Вигорілий будинок. Фото: Нацполіція України

На місцях усіх інцидентів працюють слідчо-оперативні групи поліції, які збирають докази та документують чергові воєнні злочини російської армії.

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Як повідомляли Новини.LIVE, російська армія щоденно атакує Сумську область. Цілями атак є цивільні об'єкти, які не мають стосунку до оборонної сфери України. Так наприкінці липня росіяни атакували ферму одного з виробників молочної продукції, відомо про загибель великого поголів'я тварин.

Також кілька днів тому російська атака забрала життя цілої родини. В Сумській області загинуло троє людей в одному будинку. 

Суми Сумська область обстріли
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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