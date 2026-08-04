Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удар КАБами по Сумах забрав життя цілої родини: загинули діти з бабусею

Удар КАБами по Сумах забрав життя цілої родини: загинули діти з бабусею

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 10:51
Удар РФ по Сумах — загинули двоє дітей та їхня бабуся, Біцак розповів деталі
Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС Сумщини

Після нічного удару російських керованих авіабомб по Сумах рятувальники продовжують розбирати завали та ліквідовувати пожежу. За попередніми даними, кількість постраждалих ще може зрости.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив голова Громадської ради при Сумській ОВА Володимир Біцак, передає Новини.LIVE.

Біцак повідомив нові деталі удару по Сумах

За словами активіста, внаслідок атаки загинули троє людей — двоє дітей та літня жінка, які були однією родиною.

"Це двоє дітей і їхня бабуся, це була родина. Тому це черговий акт геноциду, акт тероризму", — сказав Біцак.

Удар КАБами по Сумах забрав життя цілої родини: загинули діти з бабусею - фото 1
Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС Сумщини

Він зазначив, що після авіаудару над місцем влучання кружляли російські FPV-дрони. На його думку, вони передавали інформацію про результати удару, а також могли полювати на рятувальників, які прибули ліквідовувати наслідки атаки.

Читайте також:

"Потім не встигли тільки... видно полум'я, дим, але почали літати FPV-шки. Я так розумію, вони передавали рашистам інформацію, куди вони влучили, і потім ще їхнє завдання — це бити по МНСникам", — заявив він.

Удар КАБами по Сумах забрав життя цілої родини: загинули діти з бабусею - фото 2
Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС Сумщини

Біцак також розповів, що вночі по місту було зафіксовано близько восьми влучань. За його словами, через безперервні повітряні тривоги та повторні атаки мешканці міста практично не мали змоги спати.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 4 серпня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок атаки загинули троє людей — дві дівчинки віком 5 і 10 років та 75-річна жінка. Також було пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 28 липня російські війська обстріляли Сумську область. Під ударом опинилися Суми та Недригайлів, унаслідок чого щонайменше четверо людей дістали поранення.

Суми війна в Україні ефір Новини.LIVE атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації