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Главная Новости дня Удар КАБами по Сумам унес жизни целой семьи: погибли дети вместе с бабушкой

Удар КАБами по Сумам унес жизни целой семьи: погибли дети вместе с бабушкой

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 10:51
Удар РФ по Сумам — погибли двое детей и их бабушка, Бицак рассказал подробности
Последствия российского нападения. Фото: ГСЧС Сумской области

После ночного удара российских управляемых авиабомб по Сумам спасатели продолжают расчищать завалы и тушить пожар. По предварительным данным, число пострадавших еще может увеличиться.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил председатель Общественного совета при Сумской ОВА Владимир Бицак, передает Новини.LIVE.

Бицак сообщил новые подробности удара по Сумам

По словам активиста, в результате атаки погибли три человека — двое детей и пожилая женщина, которые были одной семьёй.

"Это двое детей и их бабушка, это была семья. Поэтому это очередной акт геноцида, акт терроризма", — сказал Бицак.

Удар КАБами по Сумам унес жизни целой семьи: погибли дети вместе с бабушкой - фото 1
Последствия российской атаки. Фото: ГСЧС Сумской области

Он отметил, что после авиаудара над местом попадания кружили российские FPV-дроны. По его мнению, они передавали информацию о результатах удара, а также могли выслеживать спасателей, прибывших для ликвидации последствий атаки.

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"Потом не успели только... видно пламя, дым, но начали летать FPV-шки. Я так понимаю, они передавали рашистам информацию, куда они попали, и потом ещё их задача — это бить по сотрудникам МЧС", — заявил он.

Удар КАБами по Сумам унес жизни целой семьи: погибли дети вместе с бабушкой - фото 2
Последствия российской атаки. Фото: ГСЧС Сумской области

Бицак также рассказал, что ночью по городу было зафиксировано около восьми попаданий. По его словам, из-за непрерывных воздушных тревог и повторных атак жители города практически не могли спать.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 4 августа российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. В результате атаки погибли три человека — две девочки в возрасте 5 и 10 лет и 75-летняя женщина. Также были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 28 июля российские войска обстреляли Сумскую область. Под ударом оказались Сумы и Недригайлов, в результате чего по меньшей мере четверо человек получили ранения.

Сумы война в Украине эфир Новини.LIVE атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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