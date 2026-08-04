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Главная Новости дня Россия ударила КАБами по Сумам: погибли трое, среди них двое детей

Россия ударила КАБами по Сумам: погибли трое, среди них двое детей

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 08:19
В Сумах в результате удара российских КАБ погибли три человека, еще четверо получили ранения
Последствия российской атаки. Фото: Сумская ОВА

В ночь на 4 августа российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. В результате атаки погибли три человека — две девочки в возрасте 5 и 10 лет и пожилая женщина.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Россия выпустила по Сумам шесть управляемых авиабомб

Тела детей спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома. По словам Григорова, еще четверо человек обратились за медицинской помощью. У всех диагностировали острую стрессовую реакцию.

Россия ударила КАБами по Сумам: погибли трое, среди них двое детей - фото 1
Пост Олега Григорова. Фото: скриншот

В результате атаки в городе разрушены и повреждены жилые дома и нежилые сооружения. На месте продолжают работать экстренные службы, которые обследуют территорию и ликвидируют последствия обстрела.

По уточненной информации, российская армия применила шесть управляемых авиабомб, которые попали в гражданскую инфраструктуру Сум. В то же время, по данным Сил противовоздушной обороны, еще две российские авиабомбы удалось сбить на подлете к населенным пунктам.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 28 июля российские войска нанесли удары по Сумской области. Под вражеским обстрелом оказались Сумы и Недригайлов. В результате атаки погибли три человека, в том числе двое детей, еще четверо обратились за медицинской помощью.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска вечером 26 июля нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. В результате атаки были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в части города возникли перебои с электро- и водоснабжением. Также сообщалось о пострадавших.

Сумы война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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