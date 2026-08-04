В Сумах в результате удара российских КАБ погибли три человека, еще четверо получили ранения

Последствия российской атаки. Фото: Сумская ОВА

В ночь на 4 августа российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. В результате атаки погибли три человека — две девочки в возрасте 5 и 10 лет и пожилая женщина.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Россия выпустила по Сумам шесть управляемых авиабомб

Тела детей спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома. По словам Григорова, еще четверо человек обратились за медицинской помощью. У всех диагностировали острую стрессовую реакцию.

Пост Олега Григорова. Фото: скриншот

В результате атаки в городе разрушены и повреждены жилые дома и нежилые сооружения. На месте продолжают работать экстренные службы, которые обследуют территорию и ликвидируют последствия обстрела.

По уточненной информации, российская армия применила шесть управляемых авиабомб, которые попали в гражданскую инфраструктуру Сум. В то же время, по данным Сил противовоздушной обороны, еще две российские авиабомбы удалось сбить на подлете к населенным пунктам.

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