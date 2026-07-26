Обстрел Сум 26 июля — повреждены дома, пострадали 6 человек

РФ атаковала Сумы КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие
В воскресенье вечером, 26 июля, россияне подвергли Сумы авиаударам. В результате обстрела в городе возникли проблемы с водоснабжением и электроснабжением, повреждены дома, также имеются сведения о пострадавших.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Сумской городской военной администрации.
Последствия обстрела Сум 26 июля
В своём Telegram-канале начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко написал, что враг атаковал Сумы 7 КАБами. По его словам, российские удары были направлены на объекты городской инфраструктуры и частный жилой сектор.
На данный момент известны следующие последствия:
- по предварительным данным, повреждено 30 частных домов;
- осталась без электричества часть потребителей из-за повреждения электросети;
- частично прекращено водоснабжение в результате вражеского удара.
Что касается других последствий, информация уточняется. В то же время уже известно, что пострадали как минимум 5 человек.
"58-летняя женщина, которая находилась на рабочем месте, госпитализирована, состояние удовлетворительное. Также в стационарном отделении находится 30-летний мужчина. Еще трое пострадавших проходят амбулаторное лечение", — говорится в публикации.
Обновлено в 23:31
Кривошеенко написал, что россияне атаковали город с помощью дрона. В результате атаки пострадала 34-летняя женщина и было повреждено остекление кафе, попавшего в зону удара.
Как сообщали Новини.LIVE, вечером 24 июля враг также атаковал Сумы. В результате атаки с использованием дронов в городе были повреждены складские помещения и транспорт, а также была жертва.
Также мы писали, что вечером 22 июля россияне атаковали в Сумах несколько АЗС. Кроме того, пострадал человек.