Обстрел Сум 26 июля — повреждены дома, пострадали 6 человек

Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В воскресенье вечером, 26 июля, россияне подвергли Сумы авиаударам. В результате обстрела в городе возникли проблемы с водоснабжением и электроснабжением, повреждены дома, также имеются сведения о пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Сумской городской военной администрации.

Последствия обстрела Сум 26 июля

В своём Telegram-канале начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко написал, что враг атаковал Сумы 7 КАБами. По его словам, российские удары были направлены на объекты городской инфраструктуры и частный жилой сектор.

На данный момент известны следующие последствия:

по предварительным данным, повреждено 30 частных домов;

осталась без электричества часть потребителей из-за повреждения электросети;

частично прекращено водоснабжение в результате вражеского удара.

Что касается других последствий, информация уточняется. В то же время уже известно, что пострадали как минимум 5 человек.

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"58-летняя женщина, которая находилась на рабочем месте, госпитализирована, состояние удовлетворительное. Также в стационарном отделении находится 30-летний мужчина. Еще трое пострадавших проходят амбулаторное лечение", — говорится в публикации.

Обновлено в 23:31

Кривошеенко написал, что россияне атаковали город с помощью дрона. В результате атаки пострадала 34-летняя женщина и было повреждено остекление кафе, попавшего в зону удара.

Пост Кривошеенко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 24 июля враг также атаковал Сумы. В результате атаки с использованием дронов в городе были повреждены складские помещения и транспорт, а также была жертва.

Также мы писали, что вечером 22 июля россияне атаковали в Сумах несколько АЗС. Кроме того, пострадал человек.