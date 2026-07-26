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Главная Новости дня РФ атаковала Сумы КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

РФ атаковала Сумы КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 23:30
Обстрел Сум 26 июля — повреждены дома, пострадали 6 человек
Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В воскресенье вечером, 26 июля, россияне подвергли Сумы авиаударам. В результате обстрела в городе возникли проблемы с водоснабжением и электроснабжением, повреждены дома, также имеются сведения о пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Сумской городской военной администрации.

Последствия обстрела Сум 26 июля

В своём Telegram-канале начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко написал, что враг атаковал Сумы 7 КАБами. По его словам, российские удары были направлены на объекты городской инфраструктуры и частный жилой сектор.

На данный момент известны следующие последствия:

  • по предварительным данным, повреждено 30 частных домов;
  • осталась без электричества часть потребителей из-за повреждения электросети;
  • частично прекращено водоснабжение в результате вражеского удара.

Что касается других последствий, информация уточняется. В то же время уже известно, что пострадали как минимум 5 человек.

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"58-летняя женщина, которая находилась на рабочем месте, госпитализирована, состояние удовлетворительное. Также в стационарном отделении находится 30-летний мужчина. Еще трое пострадавших проходят амбулаторное лечение", — говорится в публикации.

Обновлено в 23:31

Кривошеенко написал, что россияне атаковали город с помощью дрона. В результате атаки пострадала 34-летняя женщина и было повреждено остекление кафе, попавшего в зону удара.

Суми під ударом 26 липня - пошкоджені будинки, постраждали люди
Пост Кривошеенко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 24 июля враг также атаковал Сумы. В результате атаки с использованием дронов в городе были повреждены складские помещения и транспорт, а также была жертва.

Также мы писали, что вечером 22 июля россияне атаковали в Сумах несколько АЗС. Кроме того, пострадал человек.

Сумы обстрелы пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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