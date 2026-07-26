Обстріл Сум 26 липня - пошкоджені будинки, постраждали 6 людей

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни у неділю ввечері, 26 липня, атакували Суми авіабомбами. Внаслідок обстрілу у місті проблеми з водою і світлом, пошкоджені будинки та відомо про постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Сумської міської військової адміністрації.

Наслідки обстрілу Сум 26 липня

У своєму Telegram-каналі начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко написав, що ворог атакували Суми 7 КАБами. За його словами, російські удари були спрямовані на об'єкти міської інфраструктури та приватний житловий сектор.

Наразі відомо про наступні наслідки:

попередньо, пошкоджено 30 приватних будинків;

знеструмлено частину споживачів через пошкодження електромережі;

частково припинено водопостачання, зумовлене ворожим ударом.

Щодо інших наслідків, інформація уточнюється. Водночас вже відомо, що постраждали щонайменше 5 людей.

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"58-річна жінка, яка перебувала на робочому місці, її госпіталізовано, стан задовільний. Також у стаціонарному відділенні 30-річний чоловік. Ще троє постраждалих на амбулаторному лікуванні", — йдеться у повідомленні.

Оновлено о 23:31

Кривошеєнко написав, що росіяни атакували місто дроном. Внаслідок атаки постраждала 34-річна жінка та пошкоджено скління кав'ярні, що потрапила в зону удару.

Пост Кривошеєнка. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 24 липня ворог теж атакував Суми. Внаслідок дронової атаки у місті були пошкоджені складські приміщення та транспорт, а також була жертва.

Також ми писали, що ввечері 22 липня росіяни атакували у Сумах кілька АЗС. Окрім того, постраждала людина.