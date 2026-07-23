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Главная Новости дня Россия атаковала АЗС в Сумах: один человек пострадал

Россия атаковала АЗС в Сумах: один человек пострадал

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 01:01
Обстрел Сум 23 июля — под обстрел попали АЗС, один человек пострадал
Пожарный тушит огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

В среду вечером, 22 июля, россияне атаковали Сумы. В результате вражеского обстрела были повреждены несколько АЗС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Сумской ГВА.

Последствия обстрела Сум вечером 22 июля

Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзар написал в своем Telegram-канале, что под вражескую атаку попали АЗС в двух районах. Известно как минимум об одном пострадавшем.

"Враг нанес удары по АЗС в Ковпаковском и Заречном районах Сум. В результате атак известно об одном пострадавшем с острой стрессовой реакцией", — говорится в сообщении.

Также Кобзар добавил, что информация о последствиях ударов уточняется.

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Пост Кобзаря. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 21 июля россияне массированно атаковали Сумы дронами. В результате обстрела были повреждены дома, а также уничтожен торговый центр "Эпицентр".

Также мы писали, что 17 июля враг сбросил на город авиабомбы. В результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура в нескольких районах города.

Сумы АЗС обстрелы
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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