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Главная Новости дня В Сумах увеличилось число жертв: трое погибших, 17 раненых

В Сумах увеличилось число жертв: трое погибших, 17 раненых

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 12:22
Взрыв в Сумах сегодня: число погибших возросло до трех
Последствия атаки РФ на Сумы. Фото: Сумская ОВА

В результате российского удара управляемой авиационной бомбой по Сумам погибли три человека, ещё 17 получили ранения. Среди пострадавших — 16-летний юноша, а трем людям с тяжелыми травмами сейчас проводят операции.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

В Сумах возросло число жертв российского авиаудара

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров уточнил последствия российского удара управляемой авиационной бомбой по Сумам. По его словам, на данный момент известно о трех погибших и 17 пострадавших.

Среди погибших — женщина и мужчина. Еще один человек получил настолько тяжелые травмы, что пока невозможно установить его пол. Правоохранители и соответствующие службы продолжают устанавливать личности всех погибших.

Число раненых возросло до 17 человек. Среди них — 16-летний юноша. По словам главы области, его, а также еще двух пострадавших с тяжелыми ранениями, в настоящее время оперируют.

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Остальные пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Их продолжают обследовать и оказывать необходимую помощь. Часть людей после оказания медицинской помощи уже была выписана из больницы для дальнейшего амбулаторного лечения.

На месте российского удара продолжаются работы экстренных служб. Спасатели, медики и правоохранители ликвидируют последствия атаки, оказывают помощь пострадавшим и документируют очередное военное преступление РФ.

У Сумах зросла кількість жертв: троє загиблих, 17 поранених - фото 1
Поврежденный дом в результате атаки РФ. Фото: Сумская ОВА

Новини.LIVE сообщали, что 11 июля российские войска нанесли удар по Сумам тремя управляемыми авиабомбами. На данный момент известно о 43 пострадавших и пяти погибших.

Новини.LIVE писали, что в результате российской атаки беспилотником на Запорожье погибли два человека. Их тела спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома. Еще 11 человек получили ранения, среди них — 15-летний подросток.

Сумы Авиаудар Сумская ОВА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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