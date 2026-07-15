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Головна Новини дня У Сумах зросла кількість жертв: троє загиблих, 17 поранених

У Сумах зросла кількість жертв: троє загиблих, 17 поранених

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 12:22
Удар по Сумах сьогодні: кількість загиблих зросла до трьох
Наслідки атаки РФ по Сумах. Фото: Сумська ОВА

Унаслідок російського удару керованою авіаційною бомбою по Сумах загинули троє людей, ще 17 дістали поранення. Серед постраждалих є 16-річний хлопець, а трьох людей із тяжкими травмами зараз оперують.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

У Сумах зросла кількість жертв російського авіаудару

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив наслідки російського удару керованою авіаційною бомбою по Сумах. За його словами, станом на цей час відомо про трьох загиблих і 17 постраждалих.

Серед загиблих — жінка та чоловік. Ще одна людина отримала настільки тяжкі травми, що наразі неможливо встановити її стать. Правоохоронці та відповідні служби продовжують встановлювати особи всіх загиблих.

Кількість поранених зросла до 17 осіб. Серед них — 16-річний хлопець. За словами очільника області, його, а також ще двох постраждалих із тяжкими пораненнями, наразі оперують.

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Інші постраждалі перебувають під наглядом медиків. Їх продовжують обстежувати та надавати необхідну допомогу. Частина людей після отримання медичної допомоги вже була відпущена з лікарні для подальшого амбулаторного лікування.

На місці російського удару тривають роботи екстрених служб. Рятувальники, медики та правоохоронці ліквідовують наслідки атаки, надають допомогу постраждалим і документують черговий воєнний злочин РФ.

У Сумах зросла кількість жертв: троє загиблих, 17 поранених - фото 1
Пошкоджений будинок внаслідок атаки РФ. Фото: Сумська Ова

Новини.LIVE інформували, що 11 липня російські війська завдали удару по Сумах трьома керованими авіабомбами. Наразі відомо про 43 постраждалих і п'ятьох загиблих.

Новини.LIVE повідомляли, що унаслідок російської атаки безпілотником на Запоріжжя загинули двоє людей. Їхні тіла рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку. Ще 11 осіб дістали поранення, серед них — 15-річний підліток.

Суми Авіаудар Сумська ОВА
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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