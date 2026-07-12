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Главная Новости дня РФ сбросила на Сумы три авиабомбы: число пострадавших возросло до 43

РФ сбросила на Сумы три авиабомбы: число пострадавших возросло до 43

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 22:36
Удар по Сумам 11 июля — число пострадавших возросло до 43
Ликвидация последствий удара по Сумам. Фото: t.me/hryhorov_oleg

В Сумах до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара управляемыми авиабомбами, нанесенного 11 июля. Число пострадавших возросло до 43 человек, ещё пять человек погибли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.

Последствия удара по Сумам 11 июля

Григоров рассказал, что эпицентром российского удара стали дорога, остановка общественного транспорта, жилые дома и припаркованные автомобили. В результате взрывов повреждены сотни окон и балконных конструкций в многоэтажках, а также уничтожены и повреждены десятки транспортных средств.

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Последствия удара по Сумам. Фото: t.me/hryhorov_oleg
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Поврежденные дома после обстрела. Фото: t.me/hryhorov_oleg

"С первых минут после удара на месте работали спасатели, полицейские, медики, коммунальные и аварийные службы. Они спасали людей, тушили пожары, расчищали территорию и восстанавливали поврежденные сети. Уже ночью удалось восстановить движение транспорта и водоснабжение", — говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что с самого утра к работам массово присоединились волонтеры, благотворительные фонды и международные партнеры. Они фиксируют повреждения, доставляют строительные материалы, закрывают выбитые окна, а также помогают жителям оформлять документы для получения компенсаций.

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Волонтеры помогают на месте атаки. Фото: t.me/hryhorov_oleg
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Ремонтные работы после атаки в Сумах. Фото: t.me/hryhorov_oleg

По информации Олега Григорова, в течение дня удалось закрыть более 300 поврежденных оконных и балконных конструкций. Сотни семей уже получили необходимые строительные материалы, гуманитарную помощь, а также юридическую и психологическую поддержку.

На данный момент известно, что в результате удара тремя управляемыми авиабомбами погибли пять мирных жителей. Медицинскую помощь уже получили 43 пострадавших, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии. Работы по ликвидации последствий обстрела продолжаются.

Как писали Новини.LIVE, 12 июля российский БпЛА атаковал грузовик с топливом в Славянске. В результате обстрела возник пожар и произошел разлив топлива на прилегающей территории.

Кроме того, оккупанты четыре раза за день атаковали промышленное предприятие в Кривом Роге. На месте произошел пожар, обошлось без пострадавших.

Сумы обстрелы авиабомба
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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