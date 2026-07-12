Удар по Славянску 12 июля — РФ атаковала грузовик с топливом

Российский БпЛА атаковал грузовик с топливом в Славянске
12 июля российские войска обстреляли грузовик с топливом в Славянске Донецкой области. В результате обстрела возник пожар.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.
Атака на грузовик с топливом в Славянске
В ГСЧС рассказали, что российский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю, перевозившему легковоспламеняющиеся жидкости, на территории АЗС.
"В результате атаки возник пожар и произошел разлив топлива на прилегающей территории", — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели оперативно ликвидировали последствия и не допустили дальнейшего распространения топлива на значительную площадь. Пожар ликвидирован.
Как писали Новини.LIVE, 12 июля РФ в четвертый раз за день атаковала промышленное предприятие в Кривом Роге. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
А 11 июля оккупанты нанесли удар по Славянску КАБами. На месте попадания повреждены четыре многоквартирных и 16 частных домов. Также есть погибшие и раненые.