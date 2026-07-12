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Главная Новости дня Российский БпЛА атаковал грузовик с топливом в Славянске

Российский БпЛА атаковал грузовик с топливом в Славянске

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Дата публикации 12 июля 2026 20:29
Удар по Славянску 12 июля — РФ атаковала грузовик с топливом
Пожар после удара со стороны РФ. Фото: ГСЧС

12 июля российские войска обстреляли грузовик с топливом в Славянске Донецкой области. В результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

Атака на грузовик с топливом в Славянске

В ГСЧС рассказали, что российский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю, перевозившему легковоспламеняющиеся жидкости, на территории АЗС.

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Горящий грузовик после удара со стороны РФ. Фото: ГСЧС
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Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС
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Уничтоженный грузовик после атаки РФ. Фото: ГСЧС

"В результате атаки возник пожар и произошел разлив топлива на прилегающей территории", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели оперативно ликвидировали последствия и не допустили дальнейшего распространения топлива на значительную площадь. Пожар ликвидирован.

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Как писали Новини.LIVE, 12 июля РФ в четвертый раз за день атаковала промышленное предприятие в Кривом Роге. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

А 11 июля оккупанты нанесли удар по Славянску КАБами. На месте попадания повреждены четыре многоквартирных и 16 частных домов. Также есть погибшие и раненые.

обстрелы Славянск война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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