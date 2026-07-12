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Головна Новини дня Російський БпЛА атакував вантажівку з пальним у Слов'янську

Російський БпЛА атакував вантажівку з пальним у Слов'янську

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Дата публікації: 12 липня 2026 20:29
Удар по Слов'янську 12 липня — РФ атакувала вантажівку з пальним
Пожежа після удару РФ. Фото: ДСНС

Російські війська 12 липня атакували вантажівку з пальним у Слов'янську Донецької області. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Атака на вантажівку з пальним у Слов'янську

У ДСНС розповіли, що російський FPV-дрон вдарив по вантажному автомобілю, який перевозив легкозаймисті рідині, на території АЗС.

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Горить вантажівка після удару РФ. Фото: ДСНС
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Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС
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Знищена вантажівка після атаки РФ. Фото: ДСНС

"Внаслідок атаки виникла пожежа та стався розлив пального на прилеглій території", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники оперативно ліквідували наслідки та не допустили подальшого розповсюдження пального на значну площу. Пожежу ліквідували.

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Як писали Новини.LIVE, 12 липня РФ вчетверте за день атакувала промислове підприємство у Кривому Розі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

А 11 липня окупанти вдарили по Слов'янську КАБами. На місці влучання пошкоджені чотири багатоквартирні та 16 приватних будинків. Також є загиблі та поранені.

обстріли Слов'янськ війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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