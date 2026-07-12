Удар по Слов'янську 12 липня — РФ атакувала вантажівку з пальним

Пожежа після удару РФ. Фото: ДСНС

Російські війська 12 липня атакували вантажівку з пальним у Слов'янську Донецької області. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Атака на вантажівку з пальним у Слов'янську

У ДСНС розповіли, що російський FPV-дрон вдарив по вантажному автомобілю, який перевозив легкозаймисті рідині, на території АЗС.

Горить вантажівка після удару РФ. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Знищена вантажівка після атаки РФ. Фото: ДСНС

"Внаслідок атаки виникла пожежа та стався розлив пального на прилеглій території", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники оперативно ліквідували наслідки та не допустили подальшого розповсюдження пального на значну площу. Пожежу ліквідували.

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Як писали Новини.LIVE, 12 липня РФ вчетверте за день атакувала промислове підприємство у Кривому Розі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

А 11 липня окупанти вдарили по Слов'янську КАБами. На місці влучання пошкоджені чотири багатоквартирні та 16 приватних будинків. Також є загиблі та поранені.