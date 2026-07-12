Удар по Слов'янську 12 липня — РФ атакувала вантажівку з пальним

Російський БпЛА атакував вантажівку з пальним у Слов'янську
Російські війська 12 липня атакували вантажівку з пальним у Слов'янську Донецької області. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.
Атака на вантажівку з пальним у Слов'янську
У ДСНС розповіли, що російський FPV-дрон вдарив по вантажному автомобілю, який перевозив легкозаймисті рідині, на території АЗС.
"Внаслідок атаки виникла пожежа та стався розлив пального на прилеглій території", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники оперативно ліквідували наслідки та не допустили подальшого розповсюдження пального на значну площу. Пожежу ліквідували.
Як писали Новини.LIVE, 12 липня РФ вчетверте за день атакувала промислове підприємство у Кривому Розі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
А 11 липня окупанти вдарили по Слов'янську КАБами. На місці влучання пошкоджені чотири багатоквартирні та 16 приватних будинків. Також є загиблі та поранені.