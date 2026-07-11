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Головна Новини дня Удар КАБами по Слов'янську: загинула людина, є поранені

Удар КАБами по Слов'янську: загинула людина, є поранені

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Дата публікації: 11 липня 2026 22:25
Удар по Слов'янську 11 липня — загинула одна людина
Наслідки удару по Слов'янську. Фото: ДСНС

Внаслідок авіаудару по Слов'янську у Донецькій області 11 липня загинула одна людина. Ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Обстріл Слов'янська 11 липня

"Донеччина: у Слов'янську внаслідок авіаудару РФ загинула людина, ще троє поранені", — йдеться у повідомленні.

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Наслідки удару по Слов'янську. Фото: ДСНС
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Наслідки удару по Слов'янську. Фото: ДСНС

Рятувальники розповіли, що на місці влучання пошкоджені чотири багатоквартирні та 16 приватних будинків, адміністративна будівля й легкові автомобілі.

Крім того, ворог обстріляв селище Билбасівка Слов'янської громади. Через ворожий удар загорілася адміністративна будівля. Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежі.

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Як писали Новини.LIVE, 11 липня росіяни також вдарили КАБами по Запоріжжю. Внаслідок ворожих обстрілів троє жінок отримали поранення.

Також у Запоріжжі сьогодні рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка. Окупанти атакували місто ввечері 10 липня. Ще 33 отримали поранення.

обстріли Слов'янськ авіабомба
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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