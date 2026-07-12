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Головна Новини дня РФ вчетверте за день атакувала промислове підприємство у Кривому Розі

РФ вчетверте за день атакувала промислове підприємство у Кривому Розі

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 18:42
Удар по Кривому Рогу 12 липня — РФ 4 рази била по підприємству
Рятувальники на місці удару. Архівне фото: ДСНС

Російські війська атакували дронами Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Ворого чотири рази бив по промисловому підприємству.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Кривого Року Олександра Вілкула. 

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Обстріл Кривого Рогу 12 липня

Вілкул розповів, що окупанти вчетверте за сьогодні атакували реактивним "шахедом" об'єкт промислової інфраструктури. 

За його словами, на місці виникла пожежа, розпочинається аварійно-рятувальна операція. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

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Міський голова звернувся до працівників критичної інфрастурктури та інших місць з підвищеною небезпекою та закликав обов'язково іти в укриття під час повітряної тривоги. Він наголосив, що реактивні "шахеди" рухаються дуже швидко.

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Як писали Новини.LIVE, 11 липня росіяни вдарили по Слов'янську керованими авіабомбами. В результаті загинула одна людина, а ще троє отримали поранення.

Крім того, ворог скинув КАБи на Запоріжжя ввечері 10 липня. Вчора рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Загалом загинули двоє людей.

Кривий Ріг обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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