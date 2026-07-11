Удар РФ по Сумам: число погибших возросло до пяти, Сибига призвал партнеров принять меры

Устранение последствий атаки. Фото: ГСЧС Сумской области

В Сумах увеличилось число жертв российского удара управляемыми авиабомбами. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время атаки.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Россия нанесла удар управляемыми авиабомбами по Сумам

Число погибших возросло до пяти, ещё 30 человек получили ранения.

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Сумской области

По словам Григорова, пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни.

Спасатели и медики на месте атаки. Фото: ГСЧС Сумской области

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

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Последствия российской атаки. Фото: скриншот

На российскую атаку также отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что Россия в течение одного дня нанесла удары и по Киеву баллистическими ракетами, и по Сумам управляемыми авиабомбами, целенаправленно атакуя гражданское население.

"Россия в течение всего дня атакует украинские города всеми имеющимися в её распоряжении средствами. Это не "давление" и не "эскалация". Это сознательное убийство гражданских лиц государством, которое сделало террор своей политикой", — заявил Сибига.

Он добавил, что Кремль пытается прикрываться дипломатией, при этом продолжая наносить удары по жилым кварталам.

"Украине нужны возможности для перехвата российских ракет, сбивания самолетов, сбрасывающих эти бомбы, и защиты своих людей. Сейчас нам нужны решительные совместные действия", — подчеркнул глава МИД.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 11 июля российские войска сбросили три управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Заречного района Сум. В результате атаки погибли люди, еще десятки жителей получили ранения.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 3 июля российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Сумам. В результате атаки погибли четыре человека, ещё 27 получили ранения, среди них — семеро детей.