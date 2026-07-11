Удар РФ по Сумах: кількість загиблих зросла до п'яти, Сибіга закликав партнерів діяти

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Сумщини

У Сумах зросла кількість жертв російського удару керованими авіабомбами. У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час атаки.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

РФ вдарила керованими авіабомбами по Сумах

Кількість загиблих збільшилася до п'яти, ще 30 людей зазнали поранень.

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Сумщини

За словами Григорова, п'ятеро постраждалих перебувають у важкому стані, лікарі продовжують боротися за їхні життя.

Рятувальники і медики на місці атаки. Фото: ДСНС Сумщини

Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

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На російську атаку також відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що Росія протягом одного дня завдала ударів і по Києву балістичними ракетами, і по Сумах керованими авіабомбами, цілеспрямовано атакуючи цивільне населення.

"Росія протягом усього дня атакує українські міста всіма наявними в її розпорядженні засобами. Це не "тиск" і не "ескалація". Це свідоме вбивство цивільних державою, яка зробила терор своєю політикою", — заявив Сибіга.

Він додав, що Кремль намагається прикриватися дипломатією, водночас продовжуючи завдавати ударів по житлових кварталах.

"Україні потрібні спроможності для перехоплення російських ракет, збиття літаків, які скидають ці бомби, та захисту своїх людей. Зараз нам потрібні рішучі спільні дії", — наголосив очільник МЗС.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 11 липня російські війська скинули три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Зарічного району Сум. Унаслідок атаки загинули люди, ще десятки мешканців дістали поранення.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 3 липня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Сумах. Унаслідок атаки загинули четверо людей, ще 27 дістали поранення, серед них — семеро дітей.