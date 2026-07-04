В Сумах в результате вечернего обстрела 3 июля 2026 года пострадали 27 человек

Разрушение дома в Сумах в результате обстрела вечером 3 июля 2026 года. Фото: Омбудсмен Дмитрий Лубинец/Telegram

Вечером в пятницу, 3 июля, россияне нанесли удар по Сумам КАБом. Пострадали 27 человек, в том числе семеро детей. Четверо погибли.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Олега Григорова

Жертвы и пострадавшие

В больнице реанимировали мужчину, у которого остановилось сердце. Он и молодая женщина находятся в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь пострадавших.

На месте обстрела медики пытались спасти пятилетнюю девочку. Реанимационные меры не помогли — ребенок погиб рядом со своей 34-летней матерью. Старшая сестра этой девочки получила травмы средней тяжести. На данный момент она остается в больнице. Также погиб 61-летний мужчина.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова сообщал, что вечером 3 июля армия РФ нанесла удар по Сумам. Под обстрелом оказалась одна из центральных улиц города. Госпитализировали десятки человек. Еще четверо погибли.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебу писал, что 3 июля россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области. Получили повреждения локомотивы. Обходилось без жертв и пострадавших.