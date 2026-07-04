Вечером 3 июля 2026 года РФ обстреляла локомотивы в Днепропетровской области

Локомотив, который подвергся российской атаке. Фото: Алексей Кулеба/Facebook

Вечером в пятницу, 3 июля, россияне нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области. Локомотивные бригады удалось спасти. Работники не пострадали: в момент атаки они находились в укрытии.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Алексея Кулебы

Удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области 3 июля

Министр подчеркнул, что каждая атака наносит украинской железной дороге разрушения и убытки. На этот раз дроновый удар повредил два локомотива. С начала текущего года россияне уничтожили или повредили уже более 200 локомотивов. Объемы ремонтных работ постоянно растут и требуют значительных затрат.

"Несмотря на систематические удары, украинская железная дорога продолжает работать, восстанавливать поврежденную инфраструктуру и обеспечивать бесперебойное сообщение между регионами", — подчеркнул Алексей Кулеба.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова сообщал, что вечером 3 июля Сумы подверглись атаке БпЛА и кассетных бомб. Россияне нанесли удар по одной из центральных улиц города. Четыре человека, среди которых ребенок, погибли. Еще 20 человек госпитализировали.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что армия РФ утром 3 июля обстреляла Софиевскую громаду Криворожского района Днепропетровской области. Получили ранения шесть человек. Еще один человек погиб.