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Главная Новости дня РФ атаковала Сумы и Сумщину: получили ранения люди

РФ атаковала Сумы и Сумщину: получили ранения люди

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 02:10
Ночью 28 июля 2026 года РФ обстреляла Сумы и Сумщину
Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: oppb.com.ua

В ночь на вторник, 28 июля, армия РФ обстреляла Сумщину. Под ударом оказались региональный центр и Недригайлов. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Ночью 28 июля РФ обстреляла Сумы и Недригайлов
Скриншот сообщения Олега Григорова

Последствия обстрела Сум ночью 28 июля

Под ударами КАБов оказался жилой сектор на окраине города. Есть пострадавший — ему оказывают медицинскую помощь. Продолжается спасательная операция.

Последствия обстрела Недригайлова ночью 28 июля

Потерпел дроновый удар объект гражданской инфраструктуры. На месте попадания вспыхнул пожар. По предварительной информации, получили ранения три человека. Потерпевшим помогают медики.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Департамента ООН по политическим вопросам Кайоко Гото сообщал об экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Причиной его созыва стали удары по гражданским судам в Черном море. Подобные атаки — угроза для глобальной продовольственной безопасности.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на энергетического эксперта Станислава Игнатьева писал, что часть подстанций НЭК "Укрэнерго" до сих пор отмечена на онлайн-картах. Данные доступны в открытом доступе. Россияне используют их для нанесения ударов.

Сумы Сумская область обстрелы
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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