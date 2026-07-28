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Головна Новини дня РФ атакувала Суми та Сумщину: зазнали поранень люди

РФ атакувала Суми та Сумщину: зазнали поранень люди

Ua
Дата публікації: 28 липня 2026 02:10
Уночі 28 липня 2026 року РФ обстріляла Суми та Сумщину
Термінова новина

У ніч проти вівторка, 28 липня, армія РФ обстріляла Сумщину. Під ударом опинилися регіональний центр і Недригайлів. Постраждали щонайменше четверо людей.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Сум уночі 28 липня 

Під ударами КАБів опинився житловий сектор на околиці міста. Є постраждалий — йому надають медичну допомогу. Триває рятувальна операція.

Наслідки обстрілу Недригайлова вночі 28 липня 

Зазнав дронового удару об'єкт цивільної інфраструктури. На місці влучання спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, зазнали поранень троє людей. Потерпілим допомагають медики.

Новина доповнюється

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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