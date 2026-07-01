В ООН відреагували на російські обстріли суден у Чорному морі

Очільниця Департаменту ООН із політичних питань Кайоко Гото. Фото: кадр із відео

У понеділок, 27 липня відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Причиною стали російські удари по цивільних суднах у Чорному морі. Подібні атаки становлять загрозу для глобальної продовольчої безпеки.

Про це з посиланням на заяву очільниці Департаменту ООН із політичних питань Кайоко Гото передає Новини.LIVE.

Наслідки ударів по українських портах

За словами представниці ООН, постійних російських ударів зазнають порти Одеси, Чорноморська, Південного, Ізмаїла та Миколаєва. У липні росіяни били по цивільних суднах понад шість разів — загинули або зазнали поранень 44 члени екіпажів.

За даними конференції ООН із торгівлі та розвитку, упродовж липня ціни на пшеницю у світі зросли на 20% і сягнули найвищих від 2024 року показників.

Статистика жертв і руйнувань за липень 2026 року

Від початку липня кількість жертв російських повітряних атак сягнула понад 170 людей. Усі загиблі — цивільні. Ще 1 028 людей зазнали поранень.

Читайте також:

Армія РФ обстрілювала житлові будинки, дитячі майданчики, автозаправні станції, ринки, логістичні склади.

У Києві в липні загинули щонайменше 56 цивільних. Також відомо про 232 поранених.

Під ударами керованих авіабомб шоденно опиняються прифронтові громади Донецької, Харківської, Сумської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Скільки людей загинуло та постраждало за весь час повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення підтвердили загибель щонайменше 16 тисяч 141 цивільної людини. 803 жертви російської агресії — діти. Поранених 48 тисяч 613, серед них дві тисячі 960 дітей.

До чого закликає ООН

"Закликаємо всіх причетних відновити діалог і всеохопні переговори, спрямовані на деескалацію та досягнення негайного, повного й безумовного припинення вогню", — заявила Кайоко Гото.

На її думку, відновлення дипломатії стало б важливим кроком на шляхом до справедливого миру, згідно зі статутом ООН, міжнародним правом і відповідними резолюціями.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на CNN повідомляв, що липень поточного року став найкривавішим місяцем від початку повномасштабного вторгнення. Загинули щонайменше 377 людей. Ще близько двох тисяч 129 цивільних зазнали поранень.

Також Новини.LIVE з посиланням на міністра МЗС Андрія Сибігу писав, що Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН. Причиною стали російські удари по цивільних суднах. Упродовж кількох днів під обстрілами опинилися щонайменше три плавзасоби — були загиблі та постраждалі серед членів екіпажів.