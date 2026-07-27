Липень став найкривавішим місяцем війни в Україні

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Україну. Ілюстративне фото: ДСНС

Липень став найкривавішим місяцем для цивільного населення від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За попередніми даними, внаслідок російських атак загинули щонайменше 377 людей. Ще близько 2 129 — зазнали поранень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на CNN.

Липень став найкривавішим місяцем повномасштабної війни

За даними CNN, показники за липень 2026 року стали найгіршими для цивільного населення з квітня 2022 року. За попередніми оцінками української влади, протягом місяця внаслідок російських атак загинули щонайменше 377 цивільних, ще 2 129 людей зазнали поранень.

Журналісти зазначають, що однією з головних причин різкого зростання кількості жертв стало активніше застосування Росією балістичних ракет, які значно складніше перехоплювати системами протиповітряної оборони. Крім того, упродовж липня російські війська неодноразово здійснювали масовані атаки по Києву та інших українських містах.

Президент України Володимир Зеленський також звернув увагу на масштаби російських повітряних ударів за останній тиждень. За його словами, російські окупанти застосували тисячі засобів ураження, а Україна потребує більшої кількості ракет-перехоплювачів для захисту цивільного населення.

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"Ми маємо зруйнувати російську ставку на балістичний терор. Кожна ракета-перехоплювач зараз буквально допомагає рятувати життя, якщо вона перебуває тут, в українських системах, а не на складах наших партнерів", — написав Зеленський у соцмережі X.

За словами глави держави, лише за останній тиждень Росія застосувала проти України майже 1 700 ударних дронів, понад 1 630 керованих авіаційних бомб і більш як 50 балістичних ракет.

Таким чином, за попередніми оцінками, липень став найтрагічнішим місяцем для цивільного населення України від початку повномасштабного вторгнення. Основною причиною зростання кількості жертв журналісти CNN називають посилення російських повітряних атак, зокрема із застосуванням балістичного озброєння.

Новини.LIVE інформували, що 26 липня 2026 року Президент Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Чернігову та Запоріжжю, внаслідок яких загинули мирні жителі, а ще десятки людей постраждали. За його словами, Росія цілеспрямовано атакувала цивільні об'єкти, а такі удари не мають жодного військового виправдання. Глава держави закликав партнерів посилити санкції проти РФ, збільшити військову допомогу та надати Україні більше систем ППО.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно Зеленський заявив, що Росія не готується до миру, а створює умови для розширення мобілізації, про що свідчать дані української розвідки. За його словами, втрати російської армії вже перевищили кількість новобранців, набраних від початку року. Також глава держави повідомив, що Москва прагне залучити ще 30 тисяч військових із КНДР і посилює військову співпрацю з Північною Кореєю.