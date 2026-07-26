Зеленський відреагував на удар по супермаркету в Чернігові та атаку на Запоріжжя

Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські атаки по Чернігову та Запоріжжю, внаслідок яких загинули мирні жителі та десятки людей зазнали поранень. Глава держави наголосив, що удари були спрямовані по цивільних об'єктах і не мали жодного військового сенсу.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реакція Зеленського на удари РФ

За словами президента, у Чернігові російський безпілотник влучив у будівлю супермаркету.

Ліквідація наслідків атаки у Запоріжжі. Фото: ДСНС

Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них дитина, ще щонайменше 13 осіб отримали поранення.

Пошкоджене приміщення у Чернігові. Фото: ДСНС

На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.

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Окремо Зеленський повідомив про авіаудари по Запоріжжю, де російські війська застосували керовані авіабомби. Через атаку одна людина загинула, ще одна — дістала поранення.

"Це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання", — наголосив Зеленський.

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Президент також закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію, збільшити військову допомогу Україні та надати більше засобів протиповітряної оборони для захисту українських міст від нових атак.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 26 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території України, застосувавши вісім ракет різних типів та 136 ударних безпілотників. На цьому тлі Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише за останній тиждень Росія використала для обстрілів українських міст майже 1700 дронів, понад 1630 керованих авіабомб і 95 ракет.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський заявив, що вже до кінця цього року українські далекобійні безпілотники зможуть уражати ворожі цілі на відстані понад 4 тисячі кілометрів. За його словами, у 2027 році дальність польоту вітчизняних дронів має зрости до 5–10 тисяч кілометрів.