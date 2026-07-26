Зеленський заявив, що за тиждень РФ атакувала Україну 95 ракетами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Росія за останній тиждень випустила по Україні майже 1700 безпілотників, понад 1630 авіабомб та 95 ракет різних типів. Лише в ніч проти 26 липня окупанти атакували Україну вісьмома ракетами та 136 дронами. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для захисту українців партнери мають своєчасно передавати системи ППО та ракети-перехоплювачі.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський розповів про наслідки нічної атаки РФ

Президент повідомив, що після нічного російського обстрілу всі профільні служби продовжують працювати на місцях ударів.

За його словами, у Харкові ворожий ударний безпілотник влучив у житлові будинки. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще дев'ятеро отримали поранення, серед них — двоє дітей.

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Зеленський також висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Водночас у Кривому Розі рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати пожежу, що виникла після російського удару по будівельному гіпермаркету.

Глава держави зазначив, що цієї ночі Росія випустила по Україні вісім ракет та 136 безпілотників різних типів. Значну частину повітряних цілей українським захисникам вдалося знищити, однак не всі.

Під ударами опинилися Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Запорізька, Чернігівська області та Київ. За словами президента, столицю російські війська атакували балістичними ракетами, внаслідок чого постраждали троє людей.

За тиждень РФ випустила майже 1700 дронів

Зеленський наголосив, що лише протягом останнього тижня Росія значно посилила повітряний терор, застосувавши проти України майже 1700 ударних безпілотників, понад 1630 керованих авіабомб та 95 ракет різних типів.

"Загалом за цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб та 95 ракет різних типів, серед них більше половини – балістика."

Президент зазначив, що Україна щодня працює з міжнародними партнерами, аби українські військові отримували більше засобів для захисту неба. За його словами, одним із ключових завдань залишається посилення протидії російським балістичним ударам.

Окремо глава держави наголосив, що пакети військової допомоги із засобами протиповітряної оборони мають надходити без затримок, адже від цього безпосередньо залежить життя українців.

"Потрібно збити ставку Росії на балістичний терор. І тому дуже важливо, щоб пакети антибалістики надходили вчасно. Кожна ракета-перехоплювач зараз буквально допомагає зберігати життя людей, якщо вона знаходиться тут, в українських системах, а не на складах партнерів. Дякую всім, хто допомагає саме так."

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