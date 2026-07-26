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Главная Новости дня Зеленский: за неделю РФ запустила по Украине 1700 БпЛА и 95 ракет

Зеленский: за неделю РФ запустила по Украине 1700 БпЛА и 95 ракет

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 10:45
Зеленский заявил, что за неделю РФ нанесла по Украине 95 ракетных ударов
Срочная новость

Все необходимые службы задействованы на месте попадания ударного дрона по жилым домам в Харькове. К сожалению, погиб один человек, ещё девять человек пострадали, в том числе двое детей. Выражаю соболезнования родным и близким. Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию пожара в обычном строительном гипермаркете в Кривом Роге. Всего этой ночью россияне выпустили по Украине 8 ракет и 136 дронов различных типов. Многие цели удалось сбить, но, к сожалению, не все. Под ударами оказались Херсонская, Донецкая, Днепровская, Харьковская, Сумская, Одесская, Николаевская, Запорожская, Черниговская области и Киев. По столице был нанесен удар баллистическими ракетами, трое человек пострадали.

Всего за эту неделю россияне применили против Украины почти 1700 дронов, более 1630 авиабомб и 95 ракет различных типов, среди которых более половины — баллистические. Ежедневно мы работаем с партнерами, чтобы у наших воинов было чем противостоять этим ударам. Нужно сорвать ставку России на баллистический террор. И поэтому очень важно, чтобы поставки средств противоракетной обороны поступали вовремя. Каждая ракета-перехватчик сейчас буквально помогает спасать жизни людей, если она находится здесь, в украинских системах, а не на складах партнеров. Спасибо всем, кто помогает именно так.

Новость дополняется...

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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