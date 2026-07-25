Продолжается террор против населения: Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 25 июля, рассказал о последствиях российского обстрела украинских населенных пунктов. В результате ударов есть погибшие и раненые. Всего противник запустил две ракеты и почти 160 дронов.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Украины

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