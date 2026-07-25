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Главная Новости дня Продолжается террор против населения: Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ

Продолжается террор против населения: Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 11:22
Продолжается террор против населения: Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 25 июля, рассказал о последствиях российского обстрела украинских населенных пунктов. В результате ударов есть погибшие и раненые. Всего противник запустил две ракеты и почти 160 дронов.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Украины

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Автор:
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