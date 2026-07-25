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Главная Новости дня Россия атаковала Сумщину и Полтавщину: есть погибшие жители и повреждены АЗС

Россия атаковала Сумщину и Полтавщину: есть погибшие жители и повреждены АЗС

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 09:41
Ночная атака РФ на Сумщину и Полтавщину 25 июля: погибшие, раненые и удары по АЗС
Российский обстрел Полтавской области 25 июля. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 25 июля атаковали Сумскую и Полтавскую области. В результате обстрела в Сумской области есть погибшие и раненые. В частности, противник наносил удары по автозаправочным станциям.

Об этом сообщили пресс-службы Нацполиции и ГСЧС, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Сумской области

В Сумской городской громаде в результате попадания российского дронапогибли мужчины в возрасте 49 и 48 лет, личность третьей жертвы устанавливается. Кроме того, ранения получил 33-летний мужчина, а 28-летний перенес острую стрессовую реакцию.

Російський обстріл Сумщини 25 липня
Последствия российского обстрела Сумской области. Фото: Нацполиция

В Великописаревской громаде в результате удара БпЛА 23 июля погиб 51-летний мужчина, который умер на следующий день.

Кролевецкой громаде в результате попадания вражеского БпЛА травмирован 41-летний мужчина, данные еще одного пострадавшего устанавливаются. В Николаевской громаде в результате атаки ранены два мирных жителя, их анкетные данные устанавливаются", — говорится в сообщении.

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Російська атака на Сумську область 25 липня
Атака России на Сумскую область. Фото: Нацполиции

В Буринской громаде ранен 53-летний мужчина в результате попадания российского дрона, а в Шосткинскойтравмирован 46-летний мужчина из-за удара БПЛА.

Также к медикам обратилась 54-летняя женщина, получившая ранение 23 июля в результате удара российского дрона в Середино-Будской громаде.

Російський удар по Сумщині 25 липня
Поврежденный автомобиль в Сумской области в результате российского обстрела. Фото: Нацполиция

"На местах вражеских ударов работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители фиксировали последствия атак, документировали повреждения и собирали доказательства", — сообщили в Нацполиции.

Российская атака на Полтавскую область

В результате российского обстрела в ночь на 25 июля были повреждены пожарно-спасательное подразделение и автозаправочные станции в Полтавском районе. К счастью, люди не пострадали.

Російський обстріл Полтавщини 25 липня
Российский обстрел Полтавской области 25 июля. Фото: ГСЧС
Атака Росії на Полтавщину 25 липня
Удар РФ по Полтавской области. Фото: ГСЧС

"Несмотря на опасность и риски повторных ударов, пожарные оперативно ликвидировали пожары. На местах работали 42 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Удар Росії по АЗС на Полтавщині 25 липня
АЗС в Полтавской области в результате российского обстрела. Фото: ГСЧС

Как писали Новини.LIVE, 24 июля российские оккупанты атаковали Сумскую область с помощью дронов. В частности, реактивный БпЛА нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры, в результате чего есть жертвы.

Кроме того, в ночь на 25 июля Россия атаковала торговый центр в Запорожье. В результате обстрела на площади 500 квадратных метров возник пожар.

Сумская область обстрелы Полтавская область
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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