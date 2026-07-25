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Главная Новости дня Удар по торговому центру в Запорожье: вспыхнул масштабный пожар, один человек пострадал

Удар по торговому центру в Запорожье: вспыхнул масштабный пожар, один человек пострадал

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 06:14
В ночь на 25 июля 2026 года Россия обстреляла торговый центр в Запорожье
Пожар после обстрела Запорожья в ночь на 25 июля 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

В ночь на субботу, 25 июля, армия РФ атаковала торговый центр в Запорожье. На площади 500 квадратных метров возник пожар. Есть пострадавший.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

РФ увечері 24 липня 2026 року обстріляла Запоріжжя
Скриншот сообщения Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья ночью 25 июля

В результате удара беспилотников были повреждены здания, загорелись товары. Получил ранения 63-летний мужчина. Пострадавшему оказывают помощь медики.

Пожежа після обстрілу Запоріжжя 25 липня 2026 року
Пожар в Запорожье после обстрела ночью 25 июля 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

На месте атаки работают экстренные службы.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что поздно вечером 24 июля под российским обстрелом оказались Сумы. РФ нанесла удар по объекту гражданской инфраструктуры. Погибли два мужчины.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на OSINT-проекты писал, что ночь на 24 июля в России была неспокойной. Дроновые удары повредили склады Wildberries, нефтеперерабатывающие заводы и военный завод. Возникли пожары.

Запорожье обстрелы пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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