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Главная Новости дня Беспокойная ночь для россиян: дроны атаковали склады Wildberries и НПЗ

Беспокойная ночь для россиян: дроны атаковали склады Wildberries и НПЗ

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Дата публикации 24 июля 2026 08:54
Массированная атака дронов по РФ 24 июля: горят склады Wildberries, НПЗ и военный завод
Пожар в России после атаки дронов. Фото: российские СМИ

В России в ночь на 24 июля раздались мощные взрывы. Дроны атаковали склады Wildberries, нефтеперерабатывающие заводы и военный завод. В различных областях наблюдаются масштабные пожары.

Об этом сообщили OSINT-проекты, передает Новини.LIVE.

Атака дронов на Россию 24 июля

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области поражены два ключевых логистических хаба Wildberries.

Атака дронів у Росії 24 липня
Взрыв в России. Фото: российские СМИ

Логистический центр Wildberries в Шушарах (Санкт-Петербург) является одним из крупнейших объектов компании на северо-западе РФ. После реконструкции его общая площадь составляет примерно 106 тысяч квадратных метров. Хаб играет стратегическую роль в приеме, обработке и распределении товаров, обеспечивая поставки в Санкт-Петербург, Ленинградскую область и другие регионы Северо-Западного федерального округа.

Атака дронів на Росію 24 липня
Пожар в Ленинградской области. Фото: российские СМИ

А логистический парк «Уткина Заводь» в Новосаратовке (Ленинградская область) входит в число крупнейших складских объектов класса «А» в регионе. Его площадь составляет ориентировочно 210 тысяч квадратных метров. На территории комплекса функционируют разнообразные складские и логистические мощности, которыми пользуются различные компании, в том числе и инфраструктура, задействованная для нужд Wildberries.

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Пожар в результате атаки дронов. Фото: t.me/exilenova_plus
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Пожар на Wildberries. Фото: t.me/exilenova_plus

Атаки на такие логистические узлы приводят к сбоям в цепочках поставок и вызывают существенные экономические потери.

Обстріл Росії 24 липня
Пожар на складе Wildberries. Фото: t.me/exilenova_plus

Кроме того, был атакован склад Wildberries во временно оккупированном Симферополе. Также сообщается об ударах по НПЗ.

Wildberries у Сімферополі
Склад Wildberries в Симферополе. Фото: кадр из видео

Дроны нанесли удар и по военному заводу "Авиатек" в Кирове. Предприятие специализируется на производстве зенитных управляемых ракет типа «земля–воздух», ракет-мишеней, а также катапультных систем, предназначенных для аварийного спасения пилотов. Известно, что "Авиатек" находится под санкциями других стран, в частности США.

Авіатек після обстрілу 24 липня
Атака на военный завод "Авиатек". Фото: t.me/exilenova_plus

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 23 июля дроны массированно атаковали Россию. Под ударами оказались НПЗ и склад Wildberries. В сети показали последствия атаки.

А в Московской области, недалеко от села Луцино возле Звенигорода, разбился российский многоцелевой истребитель Су-57. Инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета — самолет внезапно упал в поле.

война обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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