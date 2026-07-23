Под Москвой разбился российский истребитель Су-57

Пожар на месте падения самолета Су-57. Фото: российские СМИ

В Московской области недалеко от села Луцино под Звенигородом потерпел крушение российский многоцелевой истребитель Су-57. Военный самолет во время выполнения планового тренировочного полета внезапно упал посреди поля. Пилот успел вовремя катапультироваться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Moscow Times.

Крушение боевого самолета под Москвой

На место происшествия сразу же выехали представители экстренных служб. В настоящее время специальная военная комиссия устанавливает точные причины и технические обстоятельства этой масштабной авиакатастрофы.

Истребитель Су-57 считается новейшим самолетом на вооружении российских воздушно-космических сил, куда его начали поставлять лишь в конце 2020 года. Российское руководство ранее неоднократно хвасталось этими машинами, подчеркивая их уникальность.

Проблемы с производством российских истребителей

В целом российский оборонпром сумел выпустить всего 22 единицы таких самолетов из-за постоянной нехватки компонентов и санкций.

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Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха ранее открыто заявлял об использовании этих самолетов против Украины.

Чиновник называл этот истребитель единственным в мире самолетом пятого поколения, который принимает непосредственное участие в реальных боевых действиях, имея в виду войну в Украине. Поэтому подобные потери являются крайне болезненными для военного бюджета страны-агрессора, учитывая высокую стоимость разработки.

Как ранее писали Новини.LIVE, истребитель F-16 украинских ВВС впервые сбил российский самолет в воздушном бою. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн. Он сообщил, что этот бой состоялся недавно.

Также мы сообщали, что Украина в ближайшие годы получит французские истребители Rafale. Это произойдет в течение 2028–2029 годов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, Украине будет предоставлена лицензия на производство французских ракет.