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Головна Новини дня У Підмосков'ї розбився новітній російський винищувач Су-57

У Підмосков'ї розбився новітній російський винищувач Су-57

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 14:57
Під Москвою розбився бойовий російський винищувач Су-57
Пожежа на місці падіння літака Су-57. Фото: росЗМІ

У Московській області поблизу села Луцино під Звенигородом зазнав аварії російський багатоцільовий винищувач Су-57. Військовий літак під час виконання планового тренувального польоту раптово впав посеред поля. Льотчик встиг вчасно катапультитуватися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Moscow Times.

Падіння бойового літака під Москвою

На місце події одразу вирушили представники екстрених служб. Наразі спеціальна військова комісія встановлює точні причини та технічні обставини цієї масштабної авіакатастрофи.

Винищувач Су-57 вважається найновішим літаком на озброєнні російських повітряно-космічних сил, куди його почали постачати лише наприкінці 2020 року. Російське керівництво раніше неодноразово хвалилося цими машинами, наголошуючи на їхній унікальності.

Проблеми з виробництвом російських винищувачів

Загалом російський оборонпром спромігся випустити всього 22 одиниці таких бортів через постійний брак компонентів та санкції. 

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Генеральний директор Об'єднаної авіабудівної корпорації Вадим Бадеха раніше відкрито заявляв про використання цих літаків проти України.

Посадовець називав цей винищувач єдиним у світі літаком п'ятого покоління, який бере безпосередню участь у реальних бойових діях, маючи на увазі війну в Україні. Тому подібні втрати є вкрай болючими для військового бюджету країни-агресора з огляду на високу вартість розробки.

Як писали Новини.LIVE раніше, винищувач F-16 українських повітряних сил вперше збив російський літак у повітряному бою. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. Він повідомив, що цей бій відбувся нещодавно.

Також ми повідомляли, що Україна найближчими роками отримає французькі винищувачі Rafale. Це станеться упродовж 2028-2029 років, заявив президент Франції Емануель Макрон. Також Україні буде надана ліцензія на виробництво французьких ракет.

авіакатастрофа винищувач Росія
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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