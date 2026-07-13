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Головна Новини дня Макрон: Україна отримає винищувачі Rafale у 2028-2029 роках

Макрон: Україна отримає винищувачі Rafale у 2028-2029 роках

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 21:01
Винищувачі Rafale — Україна отримає літаки у 2028-2029 роках
Емманюель Макрон та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Україна отримає французькі винищувачі Rafale у 2028-2029 роках. Крім того, Париж надасть Києву ліцензію на виробництво французьких ракет.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на президента Франції Емманюеля Макрона за підсумками засідання "Коаліції охочих" у Парижі.

Допомога Україні від Франції

Після засідання "Коаліції охочих" Макрон заявив, що Франція передасть Україні літаки Rafale у 2028-2029 роках. Також союзники домовилися посилити українську ППО.


Зазначимо, Rafale — це сучасний винищувач четвертого покоління, який є основним бойовим літаком ВПС Франції.

Крім того, французький лідер повідомив, що Україна отримає ліцензію на виробництво французьких ракет. Він привітав рішення президента США Дональда Трампа дати ліцензію на перехоплювачі до Patriot. Задля посилення захисту України та розвитку нових антибілістичних спроможностей Франція вирішила зробити аналогічний крок.

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Повідомляється, що Україна отримала ліцензії на виробництво зенітних ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T, КАБів AASM Hammer та крилатих ракет SCALP.

Як писали Новини.LIVE, перед засіданням "Коаліції охочих" Зеленський поговорив з Макроном. Лідери детально поговорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту від атак РФ. 

Крім того, 8 липня Зеленський зустрівся з Трампом. Американський лідер заявив, що США можуть дозволити Україні виробляти Patriot. За його словами, це питання наразі перебуває на етапі розгляду.

Емманюель Макрон військова допомога винищувач Коаліція охочих
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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