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Головна Новини дня Фронт, потреби України та ППО: Зеленський поговорив із Макроном

Фронт, потреби України та ППО: Зеленський поговорив із Макроном

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 18:45
Зеленський і Макрон поговорили перед засіданням Антибалістичної коаліції
Емманюеаль Макрон та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Напередодні засідань Антибалістичної коаліції та Коаліції охочих Президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили подальшу двосторонню співпрацю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського. 

Зустріч Зеленського і Макрона

Зеленський відзначив, що Україна та Франція підтримують тісну взаємодію, а відносини між країнами вийшли на справді стратегічний рівень. Президент наголосив, що значною мірою це стало можливим завдяки особистим зусиллям французького лідера.

"Сьогодні я подякував Емманюелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана Президента, справжнього друга України, орденом Свободи", — сказав глава держави.

За його словами, лідери детально поговорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту від атак РФ. Зеленський наголосив, що дуже важливо посилювати Україну, зміцнювати ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику.

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"У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками. Дякую, Франціє, дякую, Емманюелю!" — підсумував український президент.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні Зеленський з першою леді прибули до Франції на "Коаліцію охочих". Україна представить партнерам Антибалістичну програму.

Після приїзду біля будівлі МЗС у Парижі президента зустрів Макрон. Зустріч антибалістичної коаліції в рамках "Коаліції охочих" вже стартувала.

Володимир Зеленський переговори Емманюель Макрон
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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