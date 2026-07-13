Зеленський і Макрон поговорили перед засіданням Антибалістичної коаліції

Фронт, потреби України та ППО: Зеленський поговорив із Макроном
Напередодні засідань Антибалістичної коаліції та Коаліції охочих Президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили подальшу двосторонню співпрацю.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.
Зустріч Зеленського і Макрона
Зеленський відзначив, що Україна та Франція підтримують тісну взаємодію, а відносини між країнами вийшли на справді стратегічний рівень. Президент наголосив, що значною мірою це стало можливим завдяки особистим зусиллям французького лідера.
"Сьогодні я подякував Емманюелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана Президента, справжнього друга України, орденом Свободи", — сказав глава держави.
За його словами, лідери детально поговорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту від атак РФ. Зеленський наголосив, що дуже важливо посилювати Україну, зміцнювати ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику.
"У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками. Дякую, Франціє, дякую, Емманюелю!" — підсумував український президент.
Як писали Новини.LIVE, сьогодні Зеленський з першою леді прибули до Франції на "Коаліцію охочих". Україна представить партнерам Антибалістичну програму.
Після приїзду біля будівлі МЗС у Парижі президента зустрів Макрон. Зустріч антибалістичної коаліції в рамках "Коаліції охочих" вже стартувала.