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Главная Новости дня Фронт, потребности Украины и ПВО: Зеленский поговорил с Макроном

Фронт, потребности Украины и ПВО: Зеленский поговорил с Макроном

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 18:45
Зеленский и Макрон пообщались перед заседанием Антибаллистической коалиции
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Накануне заседаний Антибаллистической коалиции и Коалиции желающих президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Встреча Зеленского и Макрона

Зеленский отметил, что Украина и Франция поддерживают тесное взаимодействие, а отношения между странами вышли на поистине стратегический уровень. Президент подчеркнул, что в значительной степени это стало возможным благодаря личным усилиям французского лидера.

"Сегодня я поблагодарил Эммануэля за помощь и поддержку на протяжении этих лет и наградил господина Президента, настоящего друга Украины, орденом Свободы", — сказал глава государства.

По его словам, лидеры подробно обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины для защиты от атак РФ. Зеленский подчеркнул, что очень важно укреплять Украину, усиливать ПВО и ускорять развитие нашей европейской антибаллистической системы.

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"Во Франции есть именно те возможности и передовые технологии, которые нужны, чтобы помочь. Будем работать над этим вместе с нашими союзниками. Спасибо, Франция, спасибо, Эмманюэль!" — подытожил украинский президент.

Как писали Новини.LIVE, сегодня Зеленский с первой леди прибыли во Францию на "Коалицию желающих". Украина представит партнерам антибаллистическую программу.

По прибытии у здания МИД в Париже президента встретил Макрон. Встреча антибаллистической коалиции в рамках "Коалиции желающих" уже началась.

Владимир Зеленский переговоры Эммануэль Макрон
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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