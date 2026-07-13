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Главная Новости дня Макрон: Украина получит истребители Rafale в 2028–2029 годах

Макрон: Украина получит истребители Rafale в 2028–2029 годах

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Дата публикации 13 июля 2026 21:01
Истребители Rafale — Украина получит самолеты в 2028–2029 годах
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Украина получит французские истребители Rafale в 2028–2029 годах. Кроме того, Париж предоставит Киеву лицензию на производство французских ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам заседания "Коалиции желающих" в Париже.

Помощь Украине от Франции

После заседания "Коалиции желающих" Макрон заявил, что Франция передаст Украине самолеты Rafale в 2028–2029 годах. Также союзники договорились усилить украинскую ПВО.


Отметим, что Rafale — это современный истребитель четвёртого поколения, являющийся основным боевым самолётом ВВС Франции.

Кроме того, французский лидер сообщил, что Украина получит лицензию на производство французских ракет. Он приветствовал решение президента США Дональда Трампа выдать лицензию на перехватчики для системы Patriot. В целях усиления защиты Украины и развития новых противоракетных возможностей Франция решила сделать аналогичный шаг.

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Сообщается, что Украина получила лицензии на производство зенитных ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T, кассетных бомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP.

Как писали Новости.LIVE, перед заседанием "Коалиции желающих" Зеленский поговорил с Макроном. Лидеры подробно обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины для защиты от атак РФ.

Кроме того, 8 июля Зеленский встретился с Трампом. Американский лидер заявил, что США могут разрешить Украине производить Patriot. По его словам, этот вопрос сейчас находится на стадии рассмотрения.

Эммануэль Макрон военная помощь истребитель Коалиция желающих
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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