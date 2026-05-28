Україна отримає Gripen із ракетами Meteor проти авіації РФ

Винищувач Gripen.

Україна отримає першу партію шведських винищувачів Saab JAS 39 Gripen, оснащених далекобійними ракетами класу "повітря-повітря" Meteor. У Києві очікують, що це суттєво посилить можливості української авіації та допоможе ефективніше протидіяти російським літакам поблизу фронту.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, передає Новини.LIVE.

Паліса про постачання Gripen та Meteor

За його словами, передача Gripen стане важливим кроком у побудові нової архітектури оборони України.

"Це не просто чергове посилення авіації. Це ще один крок до якісно нової архітектури нашої оборони. Але найголовніше, що Gripen з ракетами Meteor на борту — це буде "довга рука" нашої авіації, яка дозволить відганяти носіїв російських КАБів від фронту. Це неоціненне посилення як нашої авіації, так і захист піхоти", — заявив заступник керівника ОП.

Він підкреслив, що шведські винищувачі створювалися саме для умов війни з постійною загрозою з боку систем ППО та необхідністю швидкого маневрування між різними аеродромами.

"Gripen створювався для війни, де авіація має діяти швидко та адаптивно, з різних аеродромів оперативного базування, у складному середовищі протиповітряної оборони та під постійним тиском противника", — пояснив Паліса.

Він додав, що нові літаки дадуть Україні більше можливостей для боротьби з російською авіацією, ракетами, безпілотниками та іншими засобами ураження.

Заява Павла Паліси.

Ракети Meteor вважаються одними з найнебезпечніших у світі для повітряного бою. Дальність їхнього ураження перевищує 120 км, а максимальна може сягати 200 км. Завдяки прямоточному двигуну ракета зберігає високу швидкість навіть наприкінці польоту та здатна ефективно уражати маневрові цілі.

Meteor може знищувати винищувачі, бомбардувальники, літаки-носії ракет та великі безпілотники. Особливу загрозу вона становить для російських Су-35, Су-30 та літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський повідомив про новий пакет військової допомоги від Швеції, до якого увійдуть винищувачі Gripen. За словами глави держави, Україна розраховує створити власний флот шведських бойових літаків у межах довгострокового партнерства зі Стокгольмом.

Також глава держави повідомив, що перші Gripen можуть прибути до України вже у грудні або січні разом із підготовленими українськими пілотами.