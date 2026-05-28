Зеленський: у грудні-січні перші Gripen можуть прибути до України

Президент України Володимир Зеленський 28 травня 2026 року. Фото: Reuters

Перші шведські винищувачі Gripen можуть прибути до України вже цієї зими разом із підготовленими пілотами. У Києві розраховують, що нові літаки допоможуть посилити захист неба та протидію російській авіації. Водночас Україна продовжує розширювати підготовку льотчиків для роботи із західною технікою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з Прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у четвер, 28 травня.

Зеленський про постачання винищувачів Gripen в Україну

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські пілоти вже починають виконувати тренувальні місії, а держава працює над розширенням інфраструктури для їхньої підготовки.

За його словами, одним із головних завдань залишається збільшення кількості льотчиків, яких можна відправити на навчання, хоча це ускладнюється потребою одночасно виконувати бойові завдання в Україні.

Під час візиту до Швеції Зеленський наголосив, що Україна очікує отримати не лише самі літаки, а й повний комплект сучасного озброєння до них.

Читайте також:

"Ми отримаємо літаки з озброєнням, а не просто літаки. Ці Gripen з конкретним озброєнням — зокрема ракетами Meteor — здатні знищувати цілі на відстані 100 кілометрів. Ми вважаємо, що зможемо витіснити російські літаки, і вони не зможуть масово застосовувати плануючі бомби. Це перше. Є багато інших речей, про які я не можу розповісти вам публічно — але це дуже важливий момент", — сказав український лідер.

Окремо Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив плани щодо передачі Україні винищувачів Gripen та оголосив про подальшу співпрацю у сфері авіації.

За його словами, Україна визначила Gripen як один із ключових літаків для довгострокового розвитку своїх Повітряних сил та планує придбати новітню версію Gripen E.

"Україна чітко визначила літак Gripen як пріоритетний варіант для своїх ВПС у довгостроковій перспективі й має намір придбати найновішу версію — Gripen E", — сказав Крістерссон.

Крім того, він повідомив, що переговори щодо майбутніх постачань тривають, а передача нових літаків може розпочатися до 2030 року.

"Перемовини тривають і ми зможемо передати ці літаки до 2030 року", — зауважив прем'єр Швеції.

Крім того, Швеція ухвалила рішення про передачу Україні 16 винищувачів Gripen C/D, які вже перебували в експлуатації. Очікується, що їх доставлять на початку 2027 року.

Прем’єр Швеції наголосив, що це рішення посилить не лише українську протиповітряну оборону, а й загальну безпеку Європи:

"Це розширить українську ППО і протиповітряний захист Європи".

Зеленський заявив про проблеми з постачанням ракет до Patriot

Під час перебування у Швеції Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що постачання ракет до систем Patriot останнім часом стало складнішим.

За його словами, достатня кількість засобів протиповітряної оборони може суттєво вплинути на перебіг війни та захист українських міст.

Зеленський зазначив, що Україна очікує подальших рішень від США та вдячна американським сенаторам і конгресменам, які позитивно відреагували на його звернення щодо підтримки України.

Окремо глава держави наголосив, що Київ активно працює і з європейськими партнерами над розвитком системи протиракетного захисту. За його словами, Європа має створити власну антибалістичну систему оборони, а Україна просуватиме це питання, зокрема у форматі Nordic-Baltic Eight.

Президент також заявив, що Україна зацікавлена в отриманні ліцензій на виробництво ракет PAC-3.

"Я б дуже хотів, щоб Україна отримала ліцензії на виробництво PAC-3", — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, він уже звернувся листом до Президента Америки Дональда Трампа та Конгресу США із закликом прискорити рішення щодо підтримки України та збільшення постачання ракет, особливо напередодні зимового періоду.

Новини.LIVE інформували, що Швеція офіційно оголосила про передачу Україні винищувачів Gripen у межах нової масштабної оборонної угоди. Домовленості передбачають як постачання вже наявних літаків, так і майбутню закупівлю сучасніших модифікацій.

Новини.LIVE також повідомляли, що Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці, яка передбачає розширення взаємодії у сфері безпеки та оборони. У межах домовленостей Київ планує закупівлю шведських винищувачів Gripen для посилення протиповітряного захисту.