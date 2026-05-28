ЗМІ: Швеція передасть Україні сучасні винищувачі Gripen

Шведський винищувач Gripen під час польоту в небі. Фото: AP Photo/Aijaz Rahi

Швеція терміново готує до передачі Україні першу партію своїх військових винищувачів моделі Jas 39 Gripen C/D. Відповідне рішення ухвалив уряд країни, а вже найближчим часом мають розпочатися офіційні переговори про продаж додаткових літаків новішої серії. Цей крок стане суттєвим посиленням українських військово-повітряних сил під час ведення бойових дій та захисту неба.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Aftonblade.

Подробиці передачі військової авіації

Перші бойові машини Київ отримає абсолютно безкоштовно у рамках нового пакету фінансової допомоги. Водночас наступну велику партію літаків Україна буде вже офіційно купувати, а профінансують цю масштабну угоду за рахунок виділеного цільового кредиту від Європейського Союзу.

Кількість винищувачів у першому транші наразі тримають у секреті з міркувань безпеки.

Подальші плани щодо України

Офіційні представники уряду Швеції зазначають, що підготовка пілотів та технічного персоналу для обслуговування цих систем триває вже досить давно.

На самій зустрічі планують оголосити важливі деталі щодо співробітництва з Україною у сфері оборонної авіації на найближчі роки.

