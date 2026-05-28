Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СМИ: Швеция передаст Украине современные истребители Gripen

СМИ: Швеция передаст Украине современные истребители Gripen

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 09:10
СМИ: Швеция передаст Украине современные истребители Gripen
Шведский истребитель Gripen во время полета в небе. Фото: AP Photo/Aijaz Rahi

Швеция срочно готовит к передаче Украине первую партию своих военных истребителей модели Jas 39 Gripen C/D. Соответствующее решение приняло правительство страны, а уже в ближайшее время должны начаться официальные переговоры о продаже дополнительных самолетов более новой серии. Этот шаг станет существенным усилением украинских военно-воздушных сил при ведении боевых действий и защиты неба.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Aftonblade.

Подробности передачи военной авиации

Первые боевые машины Киев получит совершенно бесплатно в рамках нового пакета финансовой помощи. В то же время следующую крупную партию самолетов Украина будет уже официально покупать, а профинансируют эту масштабную сделку за счет выделенного целевого кредита от Европейского Союза.

Количество истребителей в первом транше пока держат в секрете из соображений безопасности.

Дальнейшие планы в отношении Украины

Официальные представители правительства Швеции отмечают, что подготовка пилотов и технического персонала для обслуживания этих систем продолжается уже достаточно давно.

Читайте также:

На самой встрече планируют объявить важные детали относительно сотрудничества с Украиной в сфере оборонной авиации на ближайшие годы.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина должна стать членом НАТО. При этом он отметил, что пока среди стран-членов нет общего решения по вступлению Украины в Альянс.

Также мы писали, что Швеция передала Украине уникальную реплику хоругви Богдана Хмельницкого. Уникальный артефакт, созданный вручную шведскими мастерами, вручили главе МИД Андрею Сибизи во время его визита в Стокгольм.

Швеция истребитель война в Украине
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации