СМИ: Швеция передаст Украине современные истребители Gripen

Шведский истребитель Gripen во время полета в небе. Фото: AP Photo/Aijaz Rahi

Швеция срочно готовит к передаче Украине первую партию своих военных истребителей модели Jas 39 Gripen C/D. Соответствующее решение приняло правительство страны, а уже в ближайшее время должны начаться официальные переговоры о продаже дополнительных самолетов более новой серии. Этот шаг станет существенным усилением украинских военно-воздушных сил при ведении боевых действий и защиты неба.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Aftonblade.

Подробности передачи военной авиации

Первые боевые машины Киев получит совершенно бесплатно в рамках нового пакета финансовой помощи. В то же время следующую крупную партию самолетов Украина будет уже официально покупать, а профинансируют эту масштабную сделку за счет выделенного целевого кредита от Европейского Союза.

Количество истребителей в первом транше пока держат в секрете из соображений безопасности.

Дальнейшие планы в отношении Украины

Официальные представители правительства Швеции отмечают, что подготовка пилотов и технического персонала для обслуживания этих систем продолжается уже достаточно давно.

На самой встрече планируют объявить важные детали относительно сотрудничества с Украиной в сфере оборонной авиации на ближайшие годы.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина должна стать членом НАТО. При этом он отметил, что пока среди стран-членов нет общего решения по вступлению Украины в Альянс.

Также мы писали, что Швеция передала Украине уникальную реплику хоругви Богдана Хмельницкого. Уникальный артефакт, созданный вручную шведскими мастерами, вручили главе МИД Андрею Сибизи во время его визита в Стокгольм.