Швеція передала Україні унікальну репліку хоругви Богдана Хмельницького

Міністру закордонних справ Андрію Сибізі передали унікальну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького. Фото: МЗС України

Швеція передала Україні автентичну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького. Унікальний артефакт, створений вручну шведськими майстрами, вручили главі МЗС Андрію Сибізі під час його візиту до Стокгольма. Оригінал хоругви після битви під Берестечком опинився у Швеції та зберігається там уже кілька століть.

Репліку історичної хоругви Україні передали в межах співпраці між українською та шведською сторонами. Артефакт відтворили майстри за участі Музею шведської армії, аби повернути до українського історичного простору одну з важливих реліквій козацької доби.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що ця подія є важливим кроком у збереженні української культурної спадщини та поверненні історичної пам’яті. Він подякував шведській стороні за підтримку та реалізацію спільної ініціативи.

"Сьогодні ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини. Зі шведською колегою Марією Стенергард ми домовилися про це ще торік в Ужгороді, і я дякую їй за втілення цих домовленостей", — зазначив глава МЗС.

За словами Сибіги, передача репліки продовжує ініціативу Президента Володимира Зеленського щодо повернення історичних постатей, артефактів та культурної спадщини України.

"З початку цієї війни ми винесли свої уроки. І один із них полягає в тому, що культура є частиною нашої національної безпеки. Наша мова, ідентичність і культура — це наша зброя", — наголосив міністр.

Відомо, що оригінальна хоругва була втрачена після битви під Берестечком у 1651 році, а згодом потрапила до Швеції як військовий трофей під час Північної війни. Нині реліквія зберігається у шведських музейних фондах.

