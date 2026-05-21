Швеция передала Украине уникальную реплику хоругви Богдана Хмельницкого

Ua ru
Дата публикации 21 мая 2026 07:50
Министру иностранных дел Андрею Сибиге передали уникальную реплику боевой хоругви гетмана Богдана Хмельницкого. Фото: МИД Украины

Швеция передала Украине аутентичную реплику боевой хоругви гетмана Богдана Хмельницкого. Уникальный артефакт, созданный вручную шведскими мастерами, был вручен главе МИД Андрею Сибиге во время его визита в Стокгольм. Оригинал хоругви после битвы под Берестечком оказался в Швеции и хранится там уже несколько столетий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Уникальная реплика боевой хоругви гетмана Богдана Хмельницкого. Фото: МИД Украины

Реплику исторической хоругви передали Украине в рамках сотрудничества между украинской и шведской сторонами. Артефакт воспроизвели мастера с участием Музея шведской армии , чтобы вернуть в украинское историческое пространство одну из важных реликвий казацкого времени.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что это событие является важным шагом в сохранении украинского культурного наследия и возвращении исторической памяти. Он поблагодарил шведскую сторону за поддержку и реализацию совместной инициативы.

"Сегодня мы возвращаем из небытия важный артефакт украинского наследия . Со шведской коллегой Марией Стенергард мы договорились об этом еще в прошлом году в Ужгороде, и я благодарю ее за воплощение этих договоренностей" , — отметил глава МИД.

По словам Сибиги, передача реплики продолжает инициативу Президента Владимира Зеленского по возвращению исторических фигур, артефактов и культурного наследия Украины.

"С начала этой войны мы извлекли свои уроки. И один из них состоит в том, что культура является частью нашей национальной безопасности . Наш язык, идентичность и культура — это наше оружие", — подчеркнул министр.

Известно, что оригинальная хоругвь была потеряна после битвы под Берестечком в 1651 году , а затем попала в Швецию как военный трофей во время Северной войны. В настоящее время реликвия хранится в шведских музейных фондах.

Скриншот сообщения МИД Украины/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в апреле 2026 года король Швеции Карл XVI Густав впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Украину и посетил Львов . Во время визита он осмотрел здание, разрушенное российской атакой, а также встретился с Президентом Владимиром Зеленским.

Новини.LIVE также сообщали, что во время визита в Украину король Швеции Карл XVI Густав почтил память погибших на войне украинских военных . Зеленский подчеркнул, что этот жест является важным символом поддержки Украины со стороны Швеции.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
