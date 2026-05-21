Швеция передала Украине уникальную реплику хоругви Богдана Хмельницкого

Министру иностранных дел Андрею Сибиге передали уникальную реплику боевой хоругви гетмана Богдана Хмельницкого.

Швеция передала Украине аутентичную реплику боевой хоругви гетмана Богдана Хмельницкого. Уникальный артефакт, созданный вручную шведскими мастерами, был вручен главе МИД Андрею Сибиге во время его визита в Стокгольм. Оригинал хоругви после битвы под Берестечком оказался в Швеции и хранится там уже несколько столетий.

Реплику исторической хоругви передали Украине в рамках сотрудничества между украинской и шведской сторонами. Артефакт воспроизвели мастера с участием Музея шведской армии , чтобы вернуть в украинское историческое пространство одну из важных реликвий казацкого времени.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что это событие является важным шагом в сохранении украинского культурного наследия и возвращении исторической памяти. Он поблагодарил шведскую сторону за поддержку и реализацию совместной инициативы.

"Сегодня мы возвращаем из небытия важный артефакт украинского наследия . Со шведской коллегой Марией Стенергард мы договорились об этом еще в прошлом году в Ужгороде, и я благодарю ее за воплощение этих договоренностей" , — отметил глава МИД.

По словам Сибиги, передача реплики продолжает инициативу Президента Владимира Зеленского по возвращению исторических фигур, артефактов и культурного наследия Украины.

"С начала этой войны мы извлекли свои уроки. И один из них состоит в том, что культура является частью нашей национальной безопасности . Наш язык, идентичность и культура — это наше оружие", — подчеркнул министр.

Известно, что оригинальная хоругвь была потеряна после битвы под Берестечком в 1651 году , а затем попала в Швецию как военный трофей во время Северной войны. В настоящее время реликвия хранится в шведских музейных фондах.

