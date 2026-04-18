Король Швеции посетил дом во Львове, который атаковала Россия

Мэр Львова Андрей Садовый и король Швеции Карл XVI Густав на месте последствий атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

В пятницу 17 апреля, король Швеции Карл XVI Густав впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Украину, а именно в город Львов. Во время визита он посетил разрушенный россиянами дом, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и провел с ним встречу важную для обороны нашей страны.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака и говорится на сайте Офиса президента Украины.

Что известно о визите короля Швеции во Львов

По информации корреспондентки Новини.LIVE, Карл XVI Густав вместе с главой МИД Швеции Марией Мальмер Стенеград побывали в церкви Святого Андрея, а также осмотрели дом на площади Соборной, который был уничтожен 24 марта вследствие "шахедной" атаки россиян.

Шведский телеканал SVT анонсировал, что помимо этого у монарха было запланировано посещение львовских школ и больниц для "ознакомления с опытом войны".

Король Швеции Карл XVI Густав и мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Новини.LIVE

Одним из главных событий визита стала встреча короля Швеции и президента Владимира Зеленского. Стороны обсудили возможности усиления Воздушных сил Украины, в частности, истребителями Grippen.

Помимо этого, лидеры уделили внимание оборонному сотрудничеству. По словам Зеленского, Украина заинтересована в долгосрочном и взаимовыгодном партнерстве, которое укрепит как нашу страну, так и Швецию.

Дополнительно президент рассказал королю Швеции о соответствующих договоренностях со странами Ближнего Востока и Персидского залива, а также с европейскими странами.

"Мы готовы поделиться со Швецией своим опытом и технологиями и расширить сотрудничество в оборонно-промышленной сфере", — подытожил Зеленский.

Пост Зеленского по поводу встречи с королем Швеции. Фото: скриншот

Во время визита глава шведского МИД Мария Мальмер Стенеград пообщалась с прессой. Она отметила, что этот приезд короля в Украину первый с начала полномасштабной войны, добавив, что правительство Швеции с начала вторжения только усиливало поддержку Украины.

По ее словам, страна будет и дальше усиливать поддержку Киева, и намерена очень скоро достичь с Украиной сделки по истребителям Grippen.

"Цвета шведского флага — синий и желтый, как и у украинского флага. И украинцы, я думаю, навсегда останутся в сердцах шведов, и мы разделяем ценности, дружбу, а также цвета флага", — подчеркнула министр.

Также дипломатка прокомментировала ситуацию в Балтийском море на фоне усиления там военного присутствия России.

"Мы очень бдительны в Балтийском море и постоянно следим за российским теневым флотом. И если они не будут действовать в соответствии с международным правом, тогда мы будем там", — сказала Мальмер Стенергард.

Что еще известно

Ранее Новини.LIVE сообщало, что Карл XVI Густав вместе с Владимиром Зеленским почтили украинских воинов, погибших на войне. Президент подчеркнул, что "память о каждом и каждой для нас очень важна".

Также мы писали, что во время российской атаки на Львов, 24 марта, в результате вражеских ударов пострадал далеко не один дом. После обстрела часть улиц были перекрыты, а работы по ликвидации последствий длились всю ночь. Кроме того, пострадали несколько десятков человек в результате атаки РФ.