Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Король Швеции посетил дом во Львове, который атаковала Россия

Король Швеции посетил дом во Львове, который атаковала Россия

Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 00:16
Король Швеции посетил дом во Львове, который атаковала Россия
Мэр Львова Андрей Садовый и король Швеции Карл XVI Густав на месте последствий атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

В пятницу 17 апреля, король Швеции Карл XVI Густав впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Украину, а именно в город Львов. Во время визита он посетил разрушенный россиянами дом, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и провел с ним встречу важную для обороны нашей страны.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака и говорится на сайте Офиса президента Украины.

Что известно о визите короля Швеции во Львов

По информации корреспондентки Новини.LIVE, Карл XVI Густав вместе с главой МИД Швеции Марией Мальмер Стенеград побывали в церкви Святого Андрея, а также осмотрели дом на площади Соборной, который был уничтожен 24 марта вследствие "шахедной" атаки россиян.

Шведский телеканал SVT анонсировал, что помимо этого у монарха было запланировано посещение львовских школ и больниц для "ознакомления с опытом войны".

Король Швеции посетил дом во Львове, который атаковала Россия - фото 1
Король Швеции Карл XVI Густав и мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Новини.LIVE

Одним из главных событий визита стала встреча короля Швеции и президента Владимира Зеленского. Стороны обсудили возможности усиления Воздушных сил Украины, в частности, истребителями Grippen.

Помимо этого, лидеры уделили внимание оборонному сотрудничеству. По словам Зеленского, Украина заинтересована в долгосрочном и взаимовыгодном партнерстве, которое укрепит как нашу страну, так и Швецию.

Дополнительно президент рассказал королю Швеции о соответствующих договоренностях со странами Ближнего Востока и Персидского залива, а также с европейскими странами.

"Мы готовы поделиться со Швецией своим опытом и технологиями и расширить сотрудничество в оборонно-промышленной сфере", — подытожил Зеленский.

Зеленский встретился с королем Швеции во Львове
Пост Зеленского по поводу встречи с королем Швеции. Фото: скриншот

Во время визита глава шведского МИД Мария Мальмер Стенеград пообщалась с прессой. Она отметила, что этот приезд короля в Украину первый с начала полномасштабной войны, добавив, что правительство Швеции с начала вторжения только усиливало поддержку Украины.

По ее словам, страна будет и дальше усиливать поддержку Киева, и намерена очень скоро достичь с Украиной сделки по истребителям Grippen.

"Цвета шведского флага — синий и желтый, как и у украинского флага. И украинцы, я думаю, навсегда останутся в сердцах шведов, и мы разделяем ценности, дружбу, а также цвета флага", — подчеркнула министр.

Также дипломатка прокомментировала ситуацию в Балтийском море на фоне усиления там военного присутствия России.

"Мы очень бдительны в Балтийском море и постоянно следим за российским теневым флотом. И если они не будут действовать в соответствии с международным правом, тогда мы будем там", — сказала Мальмер Стенергард.

Что еще известно

Ранее Новини.LIVE сообщало, что Карл XVI Густав вместе с Владимиром Зеленским почтили украинских воинов, погибших на войне. Президент подчеркнул, что "память о каждом и каждой для нас очень важна".

Также мы писали, что во время российской атаки на Львов, 24 марта, в результате вражеских ударов пострадал далеко не один дом. После обстрела часть улиц были перекрыты, а работы по ликвидации последствий длились всю ночь. Кроме того, пострадали несколько десятков человек в результате атаки РФ.

Львов Швеция война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации