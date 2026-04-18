Король Швеції відвідав будинок у Львові, який атакувала Росія

Мер Львова Андрій Садовий і король Швеції Карл XVI Густав на місці наслідків атаки РФ.

У п'ятницю 17 квітня, король Швеції Карл XVI Густав уперше від початку повномасштабної війни прибув до України, а саме до міста Львова. Під час візиту він відвідав зруйнований росіянами будинок, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та провів з ним зустріч важливу для оборони нашої країни.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака та йдеться на сайті Офісу президента України.

Що відомо про візит короля Швеції до Львова

За інформацією кореспондентки Новини.LIVE, Карл XVI Густав разом із очільницею МЗС Швеції Марією Мальмер Стенеград побували в церкві Святого Андрія, а також оглянули будинок на площі Соборній, який був знищений 24 березня внаслідок "шахедної" атаки росіян.

Шведський телеканал SVT анонсував, що крім цього у монарха було заплановано відвідування львівських шкіл і лікарень для "ознайомлення з досвідом війни".

Король Швеції Карл XVI Густав і мер Львова Андрій Садовий.

Однією з головних подій візиту стала зустріч короля Швеції та президента Володимира Зеленського. Сторони обговорили можливості посилення Повітряних сил України, зокрема, винищувачами Grippen.

Читайте також:

Крім цього, лідери приділили увагу оборонному співробітництву. За словами Зеленського, Україна зацікавлена в довгостроковому і взаємовигідному партнерстві, яке зміцнить як нашу країну, так і Швецію.

Додатково президент розповів королю Швеції про відповідні домовленості з країнами Близького Сходу та Перської затоки, а також з європейськими країнами.

"Ми готові поділитися зі Швецією своїм досвідом і технологіями та розширити співпрацю в оборонно-промисловій сфері", — підсумував Зеленський.

Пост Зеленського з приводу зустрічі з королем Швеції.

Під час візиту глава шведського МЗС Марія Мальмер Стенеград поспілкувалася з пресою. Вона зазначила, що цей приїзд короля в Україну перший від початку повномасштабної війни, додавши, що уряд Швеції від початку вторгнення тільки посилював підтримку України.

За її словами, країна й надалі посилюватиме підтримку Києва, і має намір дуже скоро досягти з Україною угоди щодо винищувачів Grippen.

"Кольори шведського прапора — синій і жовтий, як і в українського прапора. І українці, я думаю, назавжди залишаться в серцях шведів, і ми поділяємо цінності, дружбу, а також кольори прапора", — підкреслила міністр.

Також дипломатка прокоментувала ситуацію в Балтійському морі на тлі посилення там військової присутності Росії.

"Ми дуже пильні в Балтійському морі й постійно стежимо за російським тіньовим флотом. І якщо вони не діятимуть відповідно до міжнародного права, тоді ми будемо там", — сказала Мальмер Стенергард.

Що ще відомо

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що Карл XVI Густав разом із Володимиром Зеленським вшанували українських воїнів, які загинули на війні. Президент наголосив, що "пам'ять про кожного і кожну для нас дуже важлива".

Також ми писали, що під час російської атаки на Львів, 24 березня, внаслідок ворожих ударів постраждав далеко не один будинок. Після обстрілу частину вулиць було перекрито, а роботи з ліквідації наслідків тривали всю ніч. Крім того, постраждали кілька десятків людей унаслідок атаки РФ.