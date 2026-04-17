Король Швеції вшанував полеглих українських воїнів

Король Швеції вшанував полеглих українських воїнів

Дата публікації: 17 квітня 2026 14:08
Король Швеції вшанував полеглих українських воїнів
Король Швеції Карл XVI Густав та Володимир Зеленський вшановують українських військових, що загинули. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 17 квітня, до України прибув Король Швеції Карл XVI Густав. Він вже зустрівся із Президентом Володимиром Зеленський. Лідери вшанували українських воїнів, що загинули на війні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Король Швеції прибув до України та вшанував полеглих воїнів

Сьогодні, 17 квітня, Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з участі в символічному заході. Подія відбулася разом з українською стороною та була присвячена вшануванню пам’яті загиблих захисників і захисниць. Глава держави підкреслив важливість цього жесту підтримки з боку Швеції.

Зеленський наголосив, що пам’ять про кожного полеглого воїна є надзвичайно важливою для держави та суспільства.

Крім того, він зазначив, що українські захисники й захисниці боролися проти російської агресії не лише за свою країну, а й за безпеку всієї Європи.

Читайте також:

"Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу.

Памʼять про кожного й кожну для нас дуже важлива. Про захисників і захисниць України, які боролися проти російської агресії. Вони билися не лише за нашу країну, а й за захист усієї Європи, щоб російське божевілля і вбивства не пішли далі", — написав Володимир Зеленський.

null
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно стало відомо, що Швеція передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. На їх закупівлю Стокгольм спрямує близько 400 млн євро в межах нового пакета військової допомоги. Ці комплекси допоможуть протидіяти, зокрема, ударним безпілотникам та іншим повітряним загрозам.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у лютому 2026 року міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив про підтримку України у відновленні територіальної цілісності, включно з поверненням тимчасово окупованого Криму. Він наголосив, що Україна може застосовувати далекобійну зброю на власний розсуд, зокрема для ураження цілей на півострові. За словами Йонсона, така позиція є частиною ширшої підтримки України.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
