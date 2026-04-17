Король Швеції вшанував полеглих українських воїнів

У п'ятницю, 17 квітня, до України прибув Король Швеції Карл XVI Густав. Він вже зустрівся із Президентом Володимиром Зеленський. Лідери вшанували українських воїнів, що загинули на війні.

Сьогодні, 17 квітня, Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з участі в символічному заході. Подія відбулася разом з українською стороною та була присвячена вшануванню пам’яті загиблих захисників і захисниць. Глава держави підкреслив важливість цього жесту підтримки з боку Швеції.

Зеленський наголосив, що пам’ять про кожного полеглого воїна є надзвичайно важливою для держави та суспільства.

Крім того, він зазначив, що українські захисники й захисниці боролися проти російської агресії не лише за свою країну, а й за безпеку всієї Європи.

"Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу.

Памʼять про кожного й кожну для нас дуже важлива. Про захисників і захисниць України, які боролися проти російської агресії. Вони билися не лише за нашу країну, а й за захист усієї Європи, щоб російське божевілля і вбивства не пішли далі", — написав Володимир Зеленський.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно стало відомо, що Швеція передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. На їх закупівлю Стокгольм спрямує близько 400 млн євро в межах нового пакета військової допомоги. Ці комплекси допоможуть протидіяти, зокрема, ударним безпілотникам та іншим повітряним загрозам.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у лютому 2026 року міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив про підтримку України у відновленні територіальної цілісності, включно з поверненням тимчасово окупованого Криму. Він наголосив, що Україна може застосовувати далекобійну зброю на власний розсуд, зокрема для ураження цілей на півострові. За словами Йонсона, така позиція є частиною ширшої підтримки України.