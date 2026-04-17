Король Швеции почтил память павших украинских воинов

Король Швеции Карл XVI Густав чествует погибших украинских военных. Фото: кадр из видео

В пятницу, 17 апреля, в Украину прибыл Король Швеции Карл XVI Густав. Он уже встретился с Президентом Владимиром Зеленским. Лидеры почтили украинских воинов, погибших на войне.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Король Швеции прибыл в Украину и почтил память павших воинов

Сегодня, 17 апреля, Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с участия в символическом мероприятии. Событие состоялось вместе с украинской стороной и было посвящено чествованию памяти погибших защитников и защитниц. Глава государства подчеркнул важность этого жеста поддержки со стороны Швеции.

Зеленский отметил, что память о каждом павшем воине является чрезвычайно важной для государства и общества.

Кроме того, он отметил, что украинские защитники и защитницы боролись против российской агрессии не только за свою страну, но и за безопасность всей Европы.

"Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с чествования вместе со мной наших павших воинов. Очень благодарны за это уважение.

Память о каждом и каждой для нас очень важна. О защитниках и защитницах Украины, которые боролись против российской агрессии. Они сражались не только за нашу страну, но и за защиту всей Европы, чтобы российское безумие и убийства не пошли дальше", — написал Владимир Зеленский.

Новини.LIVE информировали, что недавно стало известно, что Швеция передаст Украине современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2. На их закупку Стокгольм направит около 400 млн евро в рамках нового пакета военной помощи. Эти комплексы помогут противодействовать, в частности, ударным беспилотникам и другим воздушным угрозам.

Также Новини.LIVE сообщали, что в феврале 2026 года министр обороны Швеции Поль Йонсон заявил о поддержке Украины в восстановлении территориальной целостности, включая возвращение временно оккупированного Крыма. Он отметил, что Украина может применять дальнобойное оружие по своему усмотрению, в частности для поражения целей на полуострове. По словам Йонсона, такая позиция является частью более широкой поддержки Украины.