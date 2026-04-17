Король Швеции почтил память павших украинских воинов

Король Швеции почтил память павших украинских воинов

Дата публикации 17 апреля 2026 14:08
Король Швеции Карл XVI Густав чествует погибших украинских военных. Фото: кадр из видео

В пятницу, 17 апреля, в Украину прибыл Король Швеции Карл XVI Густав. Он уже встретился с Президентом Владимиром Зеленским. Лидеры почтили украинских воинов, погибших на войне.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Сегодня, 17 апреля, Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с участия в символическом мероприятии. Событие состоялось вместе с украинской стороной и было посвящено чествованию памяти погибших защитников и защитниц. Глава государства подчеркнул важность этого жеста поддержки со стороны Швеции.

Зеленский отметил, что память о каждом павшем воине является чрезвычайно важной для государства и общества.

Кроме того, он отметил, что украинские защитники и защитницы боролись против российской агрессии не только за свою страну, но и за безопасность всей Европы.

"Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с чествования вместе со мной наших павших воинов. Очень благодарны за это уважение.

Память о каждом и каждой для нас очень важна. О защитниках и защитницах Украины, которые боролись против российской агрессии. Они сражались не только за нашу страну, но и за защиту всей Европы, чтобы российское безумие и убийства не пошли дальше", — написал Владимир Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно стало известно, что Швеция передаст Украине современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2. На их закупку Стокгольм направит около 400 млн евро в рамках нового пакета военной помощи. Эти комплексы помогут противодействовать, в частности, ударным беспилотникам и другим воздушным угрозам.

Также Новини.LIVE сообщали, что в феврале 2026 года министр обороны Швеции Поль Йонсон заявил о поддержке Украины в восстановлении территориальной целостности, включая возвращение временно оккупированного Крыма. Он отметил, что Украина может применять дальнобойное оружие по своему усмотрению, в частности для поражения целей на полуострове. По словам Йонсона, такая позиция является частью более широкой поддержки Украины.

Владимир Зеленский Швеция война в Украине
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
