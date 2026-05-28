Швеція оголосила про передачу Україні винищувачів Gripen

Швеція офіційно підтвердила рішення про передачу Україні винищувачів Saab JAS 39 Gripen та запуск нової масштабної оборонної угоди. Йдеться як про постачання вже наявних літаків, так і про подальшу закупівлю сучасніших модифікацій. У Стокгольмі наголошують, що ця домовленість є одним із ключових внесків у зміцнення безпеки України та Європи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяви Прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та Президента України Володимиира Зеленського під час спільної пресконференції у четвер, 28 травня.

Швеція передать Україні винищувачі Gripen

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що перші поставки винищувачів Gripen C/D заплановані на початок 2027 року. Він підкреслив, що Швеція входить до країн, які надали Україні один із найбільших пакетів військової допомоги, загальний обсяг якої з початку повномасштабної війни сягає 128 мільярдів шведських крон. За його словами, підтримка України є водночас внеском у безпеку самої Швеції та Європи.

"Поставки літаків Gripen C/D — існуючих на сьогодні моделей — відбудуться на початку 2027 року, що значно посилить протиповітряну оборону України та Європи".

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що Україна розраховує отримати перші літаки вже протягом найближчих 10 місяців. Він також повідомив, що частина фінансування — понад 2 мільярди євро — вже передбачена у перших пакетах підтримки.

"Ми розраховуємо отримати перші літаки протягом найближчих 10 місяців. Понад 2 мільярди з перших пакетів виділено саме на літаки".

Окремо Крістерссон уточнив, що нова угода передбачає закупівлю 20 винищувачів Gripen E. За його словами, сторони прагнуть якнайшвидше завершити повноцінну домовленість, яка дозволить розпочати постачання орієнтовно з 2030 року.

"Сьогоднішня угода між Швецією та Україною передбачає закупівлю 20 нових літаків Gripen E. Наша мета — якнайшвидше укласти повну угоду, яка дозволить розпочати поставки вже з 2030 року".

Президент України також наголосив, що нові літаки будуть оснащені необхідним озброєнням і посилять здатність України протидіяти російській авіації.

"Україна отримає Gripen із конкретним озброєнням і спробує витіснити російські літаки, які запускають КАБи".

