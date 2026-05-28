Готуємо великий оборонний пакет: Зеленський прибув до Швеції

Президент України Володимир Зеленський у літаку. Фото: кадр з відео

У четвер, 28 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швеції. Ключовою темою переговорів стане новий оборонний пакет для України. Також під час візиту обговорюватиметься посилення української бойової авіації.

Сьогодні, 28 травня, Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Швеції, де запланована низка зустрічей на найвищому рівні.

За словами глави держави, одним із головних питань візиту є підготовка великого оборонного пакета для України. Окремий акцент буде зроблено на розвитку бойової авіації та можливому посиленні співпраці у сфері винищувачів Gripen, що, за його словами, має підвищити ефективність українських Повітряних сил.

У межах візиту передбачені переговори з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Також у форматі делегацій відбудуться зустрічі з представниками шведської оборонної промисловості.

Зеленський подякував шведській стороні за послідовну підтримку України та відзначив, що відносини між Києвом і Стокгольмом залишаються "змістовними та сильними", а співпраця — стабільно високого рівня.

"Сьогодні з робочим візитом у Швеції. Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою. Сьогодні заплановані зустрічі з Прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, також у форматі делегацій будуть присутні представники шведської оборонної промисловості. Дякую, Ульфе, за те, що наші відносини — України та Швеції — завжди змістовні, а співпраця — сильна", — написав Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Швеція готується передати Україні першу партію винищувачів Saab JAS 39 Gripen C/D у межах нового пакета військової допомоги. Частину літаків Київ отримає безоплатно, а щодо наступних партій плануються окремі переговори про продаж новіших модифікацій.

Новини.LIVE також повідомляли, що 18 квітня 2026 року Король Швеції Карл XVI Густав вперше від початку повномасштабної війни відвідав Україну та прибув до Львова. Під час візиту він оглянув будинок, зруйнований російським ударом, і провів зустрічі з українською стороною. Також у програмі перебування були візити до місцевих соціальних і освітніх закладів для ознайомлення з наслідками війни.