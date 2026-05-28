Зеленский: в декабре-январе первые Gripen могут прибыть в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2026 года.

Первые шведские истребители Gripen могут прибыть в Украину уже этой зимой вместе с подготовленными пилотами. В Киеве рассчитывают, что новые самолеты помогут усилить защиту неба и противодействие российской авиации. В то же время Украина продолжает расширять подготовку летчиков для работы с западной техникой.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в четверг, 28 мая.

Зеленский о поставках истребителей Gripen в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты уже начинают выполнять тренировочные миссии, а государство работает над расширением инфраструктуры для их подготовки.

По его словам, одной из главных задач остается увеличение количества летчиков, которых можно отправить на обучение, хотя это осложняется необходимостью одновременно выполнять боевые задачи в Украине.

Во время визита в Швецию Зеленский отметил, что Украина ожидает получить не только сами самолеты, но и полный комплект современного вооружения к ним.

"Мы получим самолеты с вооружением, а не просто самолеты. Эти Gripen с конкретным вооружением — в частности ракетами Meteor — способны уничтожать цели на расстоянии 100 километров. Мы считаем, что сможем вытеснить российские самолеты, и они не смогут массово применять планирующие бомбы. Это первое. Есть много других вещей, о которых я не могу рассказать вам публично — но это очень важный момент", — сказал украинский лидер.

Отдельно Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил планы по передаче Украине истребителей Gripen и объявил о дальнейшем сотрудничестве в сфере авиации.

По его словам, Украина определила Gripen как один из ключевых самолетов для долгосрочного развития своих Воздушных сил и планирует приобрести новейшую версию Gripen E.

"Украина четко определила самолет Gripen как приоритетный вариант для своих ВВС в долгосрочной перспективе и намерена приобрести новейшую версию — Gripen E", — сказал Кристерссон.

Кроме того, он сообщил, что переговоры по будущим поставкам продолжаются, а передача новых самолетов может начаться до 2030 года.

"Переговоры продолжаются и мы сможем передать эти самолеты до 2030 года", — отметил премьер Швеции.

Кроме того, Швеция приняла решение о передаче Украине 16 истребителей Gripen C/D, которые уже находились в эксплуатации. Ожидается, что их доставят в начале 2027 года.

Премьер Швеции подчеркнул, что это решение усилит не только украинскую противовоздушную оборону, но и общую безопасность Европы:

"Это расширит украинскую ПВО и противовоздушную защиту Европы".

Зеленский заявил о проблемах с поставками ракет к Patriot

Во время пребывания в Швеции Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что поставки ракет к системам Patriot в последнее время стали более сложными.

По его словам, достаточное количество средств противовоздушной обороны может существенно повлиять на ход войны и защиту украинских городов.

Зеленский отметил, что Украина ожидает дальнейших решений от США и благодарна американским сенаторам и конгрессменам, которые положительно отреагировали на его обращение о поддержке Украины.

Отдельно глава государства подчеркнул, что Киев активно работает и с европейскими партнерами над развитием системы противоракетной защиты. По его словам, Европа должна создать собственную антибаллистическую систему обороны, а Украина будет продвигать этот вопрос, в частности в формате Nordic-Baltic Eight.

Президент также заявил, что Украина заинтересована в получении лицензий на производство ракет PAC-3.

"Я бы очень хотел, чтобы Украина получила лицензии на производство PAC-3", — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, он уже обратился с письмом к Президенту Америки Дональду Трампу и Конгрессу США с призывом ускорить решение по поддержке Украины и увеличению поставок ракет, особенно накануне зимнего периода.

